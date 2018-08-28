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«Большинство людей не воспринимают сотрудников милиции как представителей власти»

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  • 28.08.2018, 9:19
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Был ли прав ГАИшник, который душил мужчину в Пинске?

Бывший следователь, а ныне правозащитник Олег Волчек просмотрел видео с инцидентом в Пинске и прокомментировал для belsat.eu действия милиционера.

В Пинске произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и сотрудником ГАИ, который едва не закончился трагедией. 46-летний житель Пинска потребовал у сотрудника ГАИ документы, когда увидел, что тот эвакуирует авто (оно не принадлежало пинчанину). При этом мужчина вел себя довольно агрессивно и ударил в лицо милиционера. Последний применил удушающий прием, после которого мужчина на какое-то время потерял сознание.

Эксперт говорит, что мужчина в любом случае не прав: он не владелец авто, которое собирались эвакуировать, а потому ему милиционер не должен ничего объяснять. К тому же мужчина был нетрезвый.

«Если нападают на милиционера, он имеет право применить оружие, предупредить о применении оружия, когда видит, что есть угроза его жизни. И одновременно, как правило, не знаю, почему он не сработал, – вызвать патрульно-постовую службу. Они обычно до пяти минут приезжают, как правило, срабатывает вневедомственная охрана. В принципе он выбрал такой способ «на удушение». Правильно или нет – мне сложно судить, потому что он, пожалуй, оценивал ситуацию по-своему. Я бы не сказал, что он перегнул палку в данной ситуации. Может, опасался, что у человека может быть оружие, например, нож в кармане, мы же не знаем», – говорит Олег Волчек.

Вместе с тем бывшего следователя беспокоит другой факт – настроение жителей страны и их отношение к милиционерам.

«Мы видим, что большинство людей не воспринимают сотрудников милиции как представителей власти. Надо прекратить «палочная систему» по штрафам. Вся проблема возникает из-за того, что давят на каждого сотрудника, чтобы он составлял протоколы. Конфликт возникает, так как сотрудники вынуждены пачками выдавать эти протоколы. У людей нет денег, и народ злой. Ну и вторая проблема, что существует большой правовой нигилизм, люди не понимают, что даже если милиционер что-то совершает – записывай на видео его действия. Напиши в прокуратуру заявление, что там он что-то превысил», – продолжает Олег Волчек.

Возвращаясь же непосредственно к «пинскому конфликту» Олег Волчек говорит, что избежать таких ситуаций помогло бы применение милиционерами видеорегистраторов:

«Заступил – вешаешь регистратор на грудь. Насколько я знаю, существует и недостаток кадров. В Пинске одним приказом уволили более 10 милиционеров. Поэтому сейчас на других падает большая нагрузка, и видна эта злость. Народ также в связи с экономической ситуацией настроен агрессивно, идет такая «невидимая война». Эта ситуация была очень опасна, если человек лежал без сознания. Могли забить и сотрудника милиции. Агрессия не спадала, а толпа – это очень опасно. Поэтому здесь трагедия еще могла случиться и с милиционером».

В отношении 46-летнего пинчанина завели уголовное дело по ст. 364 УК Республики Беларусь (Насилие или угроза применения насилия в отношении работника органов внутренних дел). Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.


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