«Ъ»: Россия и США готовятся к столкновению в Сирии 28.08.2018, 9:48

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РФ перебросила дополнительные корабли в Средиземное море.

Российская газета "Коммерсант" пишет, что коалиция во главе с США готовится нанести удар по Сирии, передает ВВС.

Российские военные утверждают, что американцы готовятся к операции против сирийских правительственных сил и что она начнется после того, как будет проведена инсценировка применения ими химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб, которую газета называет точкой невозврата: если Дамаск вернет этот район под свой контроль, то вне его власти останутся только районы на Восточном берегу Евфрата, которые удерживают Силы демократической Сирии при поддержке США.

В подтверждение этого газета пишет, что в Средиземное море вошел американский эсминец с крылатыми ракетами на борту, радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

Опасения минобороны, что сообщения о химатаке могут стать поводом для нового удара США, Великобритании и Франции по государственным и экономическим объектам Сирии, не беспочвенны, считает "Коммерсант": ведь именно по такому сценарию, пишет газета, развивались события в апреле 2018 года после того, как якобы имевшая место химатака в Восточной Гуте привела к массированному ракетному обстрелу Сирии силами коалиции.

По словам источника "Коммерсанта" в органах военного управления, информация о готовящейся атаке была подтверждена по нескольким разведывательным каналам. В ответ на действия США, пишет издание, Россия также усиливает свою эскадру в Средиземном море.

В то же время газета отмечает, что британская военная компания Olive Group, равно как и "Белые каски", опровергла обвинения российских военных. А глава "касок" Раед Салех призвал мировое сообщество защитить население Идлиба от возможного применения химоружия "сирийским режимом". "Белые каски" уверены, что Россия и режим готовят операцию в Идлибе, и им нужен предлог, чтобы нанести удар. Подобного мнения придерживаются и другие представители сирийской оппозиции.

"Так или иначе, - пишет газета, - обе стороны обвиняют друг друга в готовящихся провокациях".

"США, Великобритания и Франция уже не могут изменить то, что Асад вернул под свой контроль большую территорию Сирии, но они не хотят смириться с тем, что он останется у власти. У них нет политических рычагов влияния на ситуацию, но они могут дискредитировать сирийский режим. Обвинение в применении химоружия - безотказный инструмент", - прокомментировал "Коммерсанту" редактор российской версии Al-Monitor Максим Сучков.