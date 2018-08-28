«Пользуемся ситуацией»: белорусы рванули в Польшу из-за дешевого злотого 28.08.2018, 9:59

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Польские магазины с их ценами всегда были в почете у белорусов.

Есть такой грустный анекдот: "У белорусов три степени бедности: когда нечего носить, нечего есть и надо сдавать доллары". Самые умные доллары не сдают, а ездят на "закупы" в соседнюю Польшу: ту же бытовую технику там всегда можно было купить как минимум вдвое дешевле, а об одежде и говорить не приходится. Но на прошлой неделе был зафиксирован рекордно низкий курс польского злотого по отношению к доллару и евро за последние 14 лет, пишет abw.by.

Польские магазины с их приятными взору ценами всегда были в почете у белорусов. Сперва это были перекупщики, делавшие "тройной" навар на товаре, а затем все желающие стали ездить сами, чтобы не переплачивать.

Тамара "челночила" в свое время семь лет. Перестала не потому, что стало невыгодно, а потому, что у нее заболела мать, пожилой женщине требовался уход. Сейчас матери уже нет, но Тамара в привычную торговлю не вернулась.

"Я бы, может, и сейчас ездила, только люди больно умные пошли, - сетует женщина. - Сами теперь катаются, никто уже не будет платить за то, что я привезу, в пять раз дороже, как было раньше. Ну а иначе мне невыгодно, да и годы уже не те. Сейчас дочь ездит с мужем на своей машине, но они чисто для себя берут".

Нынче "челноков" в их первозданном виде, с приметными клетчатыми сумками, уже нет - их заменили многочисленные посредники и так называемые организаторы совместных закупок.

Наталья ведет на одном из форумов свою личную тему по закупкам товаров из Польши. Условия прописаны четко: 10% стоимости товара - польскому посреднику, 15% - ей (так называемый организационный сбор).

"Девочки… - пишет организатор, - я вам ничего не продаю. Мы с вами вместе покупаем вещи в интернет-магазине, чтобы разделить и удешевить стоимость посылки". И тут же большими буквами: "Никакой коммерческой деятельности я не веду".

Но Наташа лукавит, конечно. Про систему Tax Free - возврат части или всего НДС (VAT) - она благополучно умолчала. Впрочем, изначально глупо развешивать уши и верить без оглядки заверениям людей, чья "бесприбыльная" деятельность существует уже несколько лет.

Аналогом налога VAT (Value Added Tax) у нас является НДС. Как и в прочих европейских странах, ставки НДС на различные товары и услуги в Польше имеют существенные отличия. Основная ставка НДС в Польше - 23% (одежда, обувь, техника, а с 01.01.2012 - детская одежда и обувь). Некоторые группы товаров (средства личной гигиены, бытовая химия, гостиничные услуги и т.п.) облагаются пониженной ставкой НДС 8% или 5% (продовольственные товары, книги). Существует также ставка 0% НДС для экспортируемых товаров.

Бытует мнение, что при покупке товаров "на ваты" покупатель теряет право на гарантийное обслуживание. Это не так. На самом деле основанием для ремонта покупки является ксерокопия чека и фактуры Tax Free.

В принципе, если попасть на акцию и купить нужную вещь с большой скидкой, даже через посредника выйдет дешевле, чем в наших магазинах.

И все же, как утверждают опытные люди, ездить в Польшу за покупками самостоятельно по-прежнему самый выгодный способ закупиться.

Звоним в первую же выбившуюся в поисковике контору по организации шоп-туров в Польшу - и получаем от ворот поворот. "Ой, девочки красавицы, по триста звонков в день! - добродушно смеется женщина в трубку. - Ни на какие вопросы отвечать не буду, ничего личного, смотрите на сайте все сами. До свидания". Видимо, очень хорошо идут дела у фирмы, раз диспетчер позволяет себе предоставлять людям сервис в истинно "советском" стиле.

А вот Людмила из другой компании оказалась более разговорчивой и не пожалела времени на потенциальную клиентку. Она подробно расписала особенности программы перевозчика, посоветовала, в каких магазинах какие товары дешевле, и была столь заразительна в своем энтузиазме, что мы уже чуть было не взяли низкий старт.

- Некоторые вещи могут стоить примерно как у нас, - предупреждает женщина, - но потом вам от любой покупки на 55 долларов вернут "ват" 23 процента. Это значит, что в следующую свою поездку вы можете забрать эти деньги и дополнительно закупиться другими товарами тоже с возвратом этих 23 процентов.

- То есть самая первая поездка оказывается невыгодной?

- В принципе да. Но в следующий раз вы можете сами даже не ехать! Вам достаточно будет выдать кому-нибудь доверенность и подъехать к автобусу на Дружную, вам все привезут. "Ваты" действуют 9 месяцев, так что можно не торопиться. Кроме того, в польских магазинах постоянно устраивают акции со скидками 50 процентов, так вы не только по цене сильно выиграете, но и опять же получите свои 23 процента VAT. Очень выгодно выходит!

Насколько оно выгодно, смотрим на конкретных примерах. Вот утюг Philips у нас стоит 190 рублей, или почти 92 доллара США. В Польше точно такую же модель с учетом сегодняшнего курса польского злотого 3,66 (к слову, еще в феврале 2018-го за 1 доллар приходилось платить 3,3 злотых) по отношению к доллару можно купить уже за 27 USD, минус 23% VAT - получается почти 20,79 USD.

Cтиральные порошки - разговор отдельный. В глазах нашего человека "там" бытовая химия в разы качественнее, потому что "для нас рассыпают не пойми что где-нибудь в Подмосковье, а там жеж для Европы". На cтиральные порошки в Польше нет нынче скидок, поэтому они идут примерно по той же цене, как и у нас - к примеру, 15-килограммовая упаковка порошка Ariel стоит около 34 USD, хотя заветные 23% VAT все равно делают покупку привлекательнее.

А вот крупную бытовую технику в польских магазинах лучше всего ловить на больших распродажах при объявленных скидках свыше 50%. Допустим, стиральная машина Bosch стоимостью 405 USD в Беларуси и 341 USD в Польше - казалось бы, выгода налицо, можно брать! Но здесь незадачливого покупателя подстерегает таможенная пошлина в размере 30% от стоимости товара из-за превышения лимита по весу. Т.е. чтобы покупки не ударили по карману и еще принесли выгоду, ехать за ними лучше во время рождественских распродаж и акций.

К слову, акции в Польше - это не как бывает в Беларуси: с переклеенными ценниками и типа скидкой уже от новой цены. Как уверяет Людмила, там все честно, да и всегда можно покараулить приглянувшийся товар на сайтах.

Покупать, по словам женщины, можно абсолютно все: от мелочей до крупной бытовой техники. Автомобили в Польшу всегда идут с прицепами.

Не забыла Людмила предупредить и об ограничении веса покупки на человека. Лимит провоза вещей, как объяснила нам она, составляет 50 кг, если человек выезжал за границу наземным транспортом больше трех месяцев назад, и 35 кг, если вещь неделимая.

"Вы смотрите, чтобы вес крупногабаритной покупки не превышал эти 35 кило, - говорит она, - 34.800 чтобы было, к примеру. Поэтому всегда смотрите на сайте вес нетто и вес брутто".

К примеру, вот эта посудомоечная машина BEKO не пройдет по весу: нужно либо искать что-то меньшего веса, либо готовиться к выплатам за перебор.

"В любом случае, - продолжает Людмила, - на границе можно будет "облегчить" коробку, вынув из нее инструкции и все лишнее. Хотя я брала себе холодильник на акции. У нас он стоил примерно 1200 долларов, так там даже со всеми переплатами за вес он мне все равно обошелся на 300 долларов дешевле".

Самыми популярными товарами, по ее словам, являются бытовая техника, чистящие и моющие средства. Также люди в огромных количествах везут туалетную бумагу, которая стоит копейки и практически ничего не весит.

Ситуацию с падением злотого энергичная женщина воспринимает как дополнительный бонус белорусским покупателям: "Сейчас нам очень выгодно стало ехать туда с долларами и менять их прямо на месте. Чем дороже доллар, тем дешевле нам обходятся польские товары. То есть, да, мы пользуемся сложившейся ситуацией".