Николай Статкевич: По-видимому, конец власти Лукашенко уже близок 28.08.2018, 10:01

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Николай Статкевич

Фото: «Еврорадио»

Диктатор уже не может править, как раньше.

Об этом в "Фейсбуке" написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич:

- После трех суток в административной тюрьме меня типа "судили". Формально - за акцию солидарности возле здания суда после обвинительного приговора лидерам профсоюза РЭП. Реально - за акцию, которая прошла на два часа раньше - у администрации "пересидента".

Впервые возле здания администрации десятки людей потребовали от самозванца отказаться от репрессий, вернуть украденное у народа и добровольно оставить незаконно занимаемый пост. Наши требования мы разместили даже на двери и окнах здания.

И вот через три дня меня под конвоем доставили в "суд". Я сразу же объяснил человеку в странной одежде, похожей на юбку на плечах, что не считаю его настоящим судьей, а его мероприятие - судом. Ведь настоящий суд независим и служит закону, а не преступнику у власти. Участвовать в ненастоящем "суде" я отказываюсь. Пусть возвращают назад в тюрьму.

Пока я разговаривал с женой, типа "судья" изображал "судебный процесс" вместе с двумя "свидетелями" из ОМОНа. Объявил об очередном штрафе, которые я все равно не плачу.

Не могут уже даже на 10 суток посадить. Наверное, это помешает выпрашивать деньги на Западе. Ведь Москва много сейчас дать не может.

Жалкий попрошайка теперь не может даже выглядеть диктатором, как бы не старался. По-видимому, конец его власти уже близок.