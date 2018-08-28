10 вещей, без которых не обойтись в путешествии 28.08.2018, 10:16

Что взять с собой на отдых, чтобы чувствовать себя превосходно?

Сайт tio.by составил список вещей, без которых в путешествии не обойтись:

Надувной матрас

Надувные матрас или диван станут отличной компанией на пляже или пикнике. Лежать в нем так же удобно, как и носить в рюкзаке.

Шляпа

Особенно этим летом популярны шляпы из соломы. В такой шляпке не жарко, а еще она с легкостью дополнит любой образ и защитит лицо от коварных солнечных лучей.

Спреи и молочко

Не забывайте о защите своей кожи. Перед выходом на солнце обязательно подготовьте кожу, используя спрей с SPF. А после загара помогите своей коже восстановиться, используя успокаивающее молочко.

Колонка

Портативная колонка, даже самая небольшая, украсит ваш отдых. Нужно ее только зарядить и связать с телефоном. Пребывание на пляже становится веселее.

Надувные игрушки

Обзаведитесь перед поездкой большим надувным лебедем или фламинго! Они будут поднимать настроение и вам, и окружающим. Кстати, с их помощью можно сделать много красивых фото для соцсетей.

Флеш-тату

Можно попробовать переводные тату в поездке. Это весело, возвращает в детство и очень украшает загорелое тело. Их можно переводить на любую часть тела. Будут особенно хорошо смотреться на модной вечеринке или на пляже.

Мяч

Возьмите с собой мяч для волейбола или любой другой. Он будет вам помощником и в воде - как спасательный круг - и на суше. Соберите команду и устройте настоящее пляжно-воллейбольное соревнование!

Чехол для телефона

Особенно хорошо взять не просто чехол для любимого гаджета, а чехол для подводной съемки. Так у вас получатся замечательные фото и видео с рыбками и водорослями.

Пляжное полотенце

К счастью, пляжных полотенец разных форм и рацветок сейчас большое количество. Поэтому выбирайте арбузик и загорайте на нем... красиво!

Сумку-термос

Сумка, в которой холодное останется холодным всегда понадобится в путешествии. В нее можно сложить или горячий обед, или охлаждающие напитки.