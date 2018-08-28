«Слава героям!»: в Бресте почтили память Алеся Черкашина 28.08.2018, 10:19

Алесь Черкашин

В городе появился стрит-арт в честь белорусского добровольца.

В Бресте почтили память белорусского добровольца Алеся Черкашина, погибшего три года назад на Донбассе в войне за независимость и целостность Украины. В честь героя в городе над Бугом появились масштабные графические инсталляции. Об этом Charter97.org сообщили активисты из Бреста.

«28 августа 2018 года – третья годовщина трагической смерти в Украине Алеся Черкашина. Алесь родился в Бресте, свой путь к Беларуси начал с «Зубра», был активистом спортивно-патриотической организации «Край», координатором БХД по Бресту. В 2014 долг белорусского патриота позвал его на защиту Украины от общего врага.

Ежегодно друзья и соратники Александра собираются чтобы почтить память героя. В этом году приглашаем всех на кладбище Каменица-Жировичская, в 18 00», - сообщили активисты.