США ответили на притязания Ирана на контроль над Ормузским проливом 28.08.2018, 10:30

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Ормузский пролив

Фото: NASA

Майк Помпео отверг претензии командующего иранским флотом.

США не признают территориальные претензии Ирана на Ормузский пролив, через который проходит важный маршрут движения нефтяных танкеров. "Исламская Республика не контролирует Ормузский пролив, он является международным водным путем. Соединенные Штаты продолжат сотрудничество со своими партнерами по обеспечению свободы судоходства и свободного потока торговли на международных водных путях", - написал вечером 27 августа в Twitter госсекретарь США Майк Помпео, передает dw.com.

The Islamic Republic of Iran does not control the Strait of Hormuz. The Strait is an international waterway. The United States will continue to work with our partners to ensure freedom of navigation and free flow of commerce in international waterways. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 27 августа 2018 г.

Ранее в тот же день командующий морским флотом Корпуса стражей исламской революции Алиреса Тангсири заявил, что его страна полностью контролирует Персидский залив и Ормузский пролив. "Мы можем гарантировать безопасность Персидского залива, и нет никакой необходимости присутствия США и других государств не из данного региона", - подчеркнул он. По словам Тангсири, Иран контролирует как военное, так и гражданское судоходство.

Иран грозит блокировать Ормузский пролив

В конце июля иранское руководство пригрозило заблокировать Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам в том случае, если США будут добиваться прекращения закупок иранской нефти другими странами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал предложение президента страны Хасана Роухани о блокировке поставок нефти. "Если экспорт иранской нефти будет блокирован, то никакая другая страна в регионе тоже не будет экспортировать ее", - заявил он.

Через Ормузский пролив Персидский залив соединяется с Оманским заливом, и далее с Аравийским морем и Индийским океаном. Бахрейн, Катар и Кувейт могут поставлять нефть на экспорт только через этот пролив, других выходов к морю у них нет. Через Ормузский пролив также идут танкеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. Всего через него проходит около пятой части всей экспортируемой в мире нефти, значительная ее часть поступает в Китай, Японию, Индию, Южную Корею и Сингапур.

Выход США из иранского соглашения

В начале мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.

После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана, а затем потребовали от государств-союзников к 4 ноября больше не покупать нефть у Ирана, заявив, что в противном случае введут санкции против закупщиков.

В частности, США направили предупреждения ряду японских компаний с требованием свести закупки нефти у Ирана к нулю. После этого стало известно, что Япония рассматривает возможность отказа от иранской нефти и в то же время начинает переговоры с тем, чтобы вывести свои компании из-под возможных санкций США, а также ищет замену иранской нефти на рынках ОАЭ и Саудовской Аравии.