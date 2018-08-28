СМИ: Трамп отменил визит Помпео в КНДР после письма из Пхеньяна 1 28.08.2018, 10:43

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Майк Помпео

Точное содержание сообщения остается неизвестным.

Президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею после того, как тот получил воинственное письмо от высокопоставленного северокорейского чиновника.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента США, пишет «Европейская правда».

По данным издания, в прошлую пятницу на Помпео пришло письмо от заместителя председателя правящей ЦК партии Северной Кореи Ким Ен Чола, который провел предыдущие раунды переговоров с госсекретарем США.

Точное содержание сообщения остается неизвестным, но оно было достаточно воинственным, чтобы Трамп и Помпео решили отменить поездку.

Письмо пришло на следующий день после того, как США официально объявили о запланированном визите Помпео. Он должен был отправиться в КНДР на этой неделе, чтобы представить недавно назначенного специального посланника Стивена Бигуна своим северокорейским коллегам.