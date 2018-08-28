Новое белорусское правительство споткнется о приватизацию 8 Татьяна Маненок

28.08.2018, 10:45

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Однако очевидно, что власти не хотят следовать в этом вопросе даже примеру Китая.

Снижение энергодотаций со стороны России в связи с намерением ввести «счетные» механизмы поддержки союзника и продолжением налогового маневра в нефтяной отрасли обострит проблемы национальной экономики уже в следующем году, а дальше они будут усугубляться. И, хочет того белорусская власть или нет, но осложнение финансовой ситуации в стране снова поставит в повестку вопрос: что делать с неэффективным госсектором? Анонсируя назначение новых членов правительства, Лукашенко сразу обозначил для них сферы «табу». Одна и них – приватизация.

Лукашенко отметил, что с прежним правительством он разошелся во взглядах в том числе на приватизацию госсобственности. По его словам, некоторые члены правительства начали занимать позицию «давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим», что недопустимо. «Выкинут ли они половину на улицу людей, как некоторые приходят ко мне инвесторы и говорят, что такая численность не нужна: «Мы этих увольняем», оставляем с крупной компании кукиш, как в народе говорят. Такая приватизация в Беларуси не пройдет, такая приватизация нам не нужна», — заявил Лукашенко.

Тем не менее, правительство, по его словам, пыталось «огулом протолкнуть этот шок», и ему постоянно приходилось одергивать кабинет министров.

Даже МВФ говорит не о приватизации, а лишь о реформе госсектора

Между тем, как представляется, приватизация в Беларуси окончательно замерла еще в начале 2012 года после совсем непродолжительной «оттепели» (которая, впрочем, была вызвана обострением отношений с Россией и ее угрозами лишить Беларусь льготных поставок энергоресурсов).

Весной 2012 года Лукашенко лишил правительство даже небольших полномочий по продаже предприятий, а также отменил планы по приватизации. И, более того, посоветовал правительственным реформаторам «прекратить разговоры по поводу необходимости реформирования в той или иной сфере и выбросить из головы, что сегодня надо все разделить, поделить, приватизировать». Таким образом, в последние годы правительство, по сути, вообще дистанцировалось от приватизации. И только финансовая нужда заставила его вернуться к этому вопросу.

Приватизационная тема была актуализирована три года назад, когда страна остро нуждалась в кредите МФВ. Но слово «приватизация» на переговорах с МВФ вообще не фигурировало, — речь шла только о реформировании госсектора. Раздел по реформированию госсектора был одним из 6 ключевых разделов «дорожной карты» структурных реформ, которую Всемирный банк вместе с правительством Беларуси и Нацбанком подготовили в 2015 году. Ничего революционного не предлагалось.

Эксперты фонда рекомендовали белорусскому правительству, в частности, разделить функции собственника и регулятора, а также создать единый орган управления госсектором на базе Госкомимущества.

Но и такой подход встретил сопротивление властей. Рассказывая в феврале 2017 года на встрече с журналистами и экспертами о ходе переговоров с МВФ по новой программе для Беларуси, Лукашенко отметил, что одним из обсуждаемых с международными экспертами вопросов является повышение эффективности управления госпредприятиями.

«Питер Долман (глава миссии МВФ по Беларуси. — Прим. ред.) сначала не воспринимал Беларусь вообще. Сейчас осталось два вопроса, один из них — госсобственность. И то, они только спрашивают о перспективах госпредприятий, не говорят порезать их на куски, раздать и продать. Когда я им объяснил, что произойдет, если мы объявим о продаже предприятий, и где они окажутся, они уже не ставят этот вопрос», — отметил Лукашенко.

Так что напрасно, Лукашенко упрекал правительство в желании поскорее «распродать» госпредприятия. Даже международные эксперты теперь не рассматривают приватизацию в Беларуси в качестве важнейшего элемента структурных реформ национальной экономики.

Китайский подход в Беларуси тоже не работает

Но это не означает, что проблемы нет. В Беларуси около 70% собственности принадлежит государству и около 30% — частному бизнесу. Нет ни одного государства в мире, где такая структура позволяет экономике работать эффективно. Как изменить сложившуюся в Беларуси структуру собственности?

Глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Беларуси Александр Кремер на одной из конференций в связи с этим заметил: «Пример Китая показал: необязательно все приватизировать, создание равных условий привело к тому, что неэффективные госпредприятия просто ушли с рынка».

Однако очевидно, что белорусские власти не хотят следовать в этом вопросе даже примеру Китая.

Вот свежее тому доказательство. Постановлением Совмина №507 от 28 июня 2018 года доля государства в уставных фондах 16 открытых акционерных обществ увеличится на сумму оказанной им из бюджета господдержки в размере 229,978 млн. рублей (около 115,57 млн долларов). На эту сумму ОАО «Белорусский цементный завод», «Гомельстекло, «Кричевцементошифер», «Стеклозавод «Неман», «Ивацевичдрев», «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» выпустят акции и до 1 сентября 2018 года передадут их в собственность государства. То есть, государство не только не создает условия для отбраковки неэффективных предприятий, а напротив, стремится их поддержать на плаву за счет бюджета.

Есть ли поле для маневра у нового правительства?

Непонятно, что будет делать в этой ситуации новое правительство.

Сергей Румас уже работал с декабря 2010 года по июль 2012 года вице-премьером в правительстве Михаила Мясниковича и курировал вопросы собственности. Одно из его первых заявлений в адрес отраслевых министерств помнится до сих пор. «Не можете эффективно управлять – меняйте собственника», – заявил Румас в январе 2011 года.

В числе первых было его поручение органам госуправления до 1 февраля 2011 года проанализировать работу предприятий с долей государства и внести предложения о целесообразности дальнейшего их нахождения в госсобственности. Минэкономики поручалось до 15 февраля внести конкретные предложения в правительство о возможности приватизации тех предприятий, где государство не может эффективно управлять.

«В отношении оставшихся в госсобственности предприятий, скорее всего, будет принято решение органам госуправления постепенно отходить от руководства этими предприятиями, а госсобственностью будет управлять независимый орган. Им, возможно, будет даже не Госкомимущество, а другой орган. Вполне вероятно, что он будет нанимать квалифицированных менеджеров, потому что, к сожалению, чиновники неэффективно руководят предприятиями», — заявил Румас.

Свою позицию он аргументировал тем, что «у государства больше нет возможности оказывать в таком объеме господдержку, как это оно делало раньше».

Осенью 2011 года правительство предложило поэтапную продажу акций около 2 тыс. госпредприятий. Однако в aдминистрации Лукашенко эта инициатива не нашла поддержки.

Тем не мене, Румас своей позиции не поменял. «В Беларуси необходимо активизировать процессы реформирования структуры государственной собственности. Чем раньше мы это начнем делать, тем больше у нас шансов развиваться быстрее, по современным мировым технологиям. И приватизация — это крайне важный источник такого развития», — заявил он на заседании коллегии Госкомимущества в феврале 2012 года.

Еще одна цитата с этой коллегии. «Экономическая безопасность страны напрямую зависит от эффективности проведения политики в области имущественных отношений, так как в настоящее время единственным источником обеспечения притока капитала, не формирующего внешний долг, является приобретение дополнительных объемов прямых иностранных инвестиций. И наиболее реальным источником привлечения таких инвестиций является именно приватизация», — подчеркнул Румас.

Однако уже спустя месяц Лукашенко высказался категорически против правительственных подходов к приватизации. Прежняя программа была остановлена, было заявлено о «штучном» подходе к приватизации предприятий, что на практике обернулось фактически полной ее остановкой.

Татьяна Маненок, «Белрынок»