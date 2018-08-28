Часы пассажира «Титаника» из Витебска продали за почти $60 тысяч 28.08.2018, 10:48

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Лот пользовался большой популярностью.

Карманные часы 34-летнего иммигранта, уроженца Витебска Синая Кантора, погибшего при крушении «Титаника» в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, продали на аукционе Heritage Auctions в США за 57,5 тысячи долларов. Об этом сообщает американский еженедельник Newsweek (перевод —(tut.by).

По данным издания, лот пользовался большой популярностью: его стоимость еще до начала торгов выросла с 20 до 22 тысяч долларов. В итоге часы продали почти в три раза дороже.

34-летний Синай Кантор — уроженец Витебска, находился на «Титанике» вместе с 24-летней супругой Мириам. Она также родилась в Витебске. Пара решила переехать в Америку. Супруги сели на теплоход в английском Саутгемптоне и направлялись в Нью-Йорк. Здесь муж и жена хотели заняться медициной.

Однако трагедия разрушила эти планы. Мириам спаслась на шлюпке, а Кантор утонул. Восемь дней спустя из воды извлекли его тело, а 24 мая 1912 года жене передали вещи мужа, в том числе карманные часы с оригинальным швейцарским механизмом.

Реликвию выставил на торги родственник пары, пожелавший остаться неизвестным. По словам представителя Heritage Auctions Дона Акермана, «крушение „Титаника“ — одна из величайших трагедий ХХ века». «Напоминавшая о ней реликвия передавалась в семье из поколения в поколение на протяжении 106 лет», — отметил он.

Лот представляет собой часы диаметром 76,2 мм с открытым циферблатом. Корпус изготовлен из латуни с серебряным покрытием, время обозначено буквами на иврите, обозначающими соответствующие цифры. На задней крышке — изображение Моисея, который держит скрижали с десятью заповедями.

Так как часы побывали в соленой воде, в них заржавел механизм, разрушились стрелки.

Как отмечает Newsweek, карманные часы Кантора могут показаться дорогостоящим приобретением, однако это далеко не рекордная сумма в истории аукционов раритетов с «Титаника».

В 2008 году с молотка ушли карманные часы, принадлежавшие стюарду первого класса пассажирского лайнера Эдмунду Стоуну за 154 тысячи долларов. Уникальность этого лота заключалась в том, что часы остановились в 2 часа 16 минут — именно в то время, когда они вместе с хозяином отправились на дно Атлантики. А самым дорогим предметом с «Титаника» стала скрипка, принадлежавшая Уоллесу Хартли. Он был участником оркестра, который играл на палубе лайнера, чтобы предотвратить панику среди пассажиров в момент крушения. Музыкальный инструмент продали на аукционе в 2013 году за 1,45 млн долларов.

«Титаник», будучи пассажирским лайнером, являлся также и почтовым судном, в задачу которого должна была входить доставка писем и бандеролей в США. Пароход отправился в свой первый и последний рейс из Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тысячи человек, спаслись 712 пассажиров и членов экипажа.