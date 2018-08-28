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Мексиканские курорты заплатят тому, кто согласится на них отдыхать

  • 28.08.2018, 10:55
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Сеть курортов в Латинской Америке Vidanta открыла вакансию для путешественников.

У любителей путешествий есть еще один шанс получить работу мечты. Один счастливчик получит $120 000 за то, что расскажет о luxury-курортах в Мексике, пишет «Вокруг света».

Вакансия предполагает отдых на курортах в Нуэво Вальярте, Ривьере Майя, Лос-Кабос, Акапулько, Пуэрто-Пеньяско и Пуэрто-Вальярте. Кроме пляжного отдыха нового сотрудника ждет экскурсия по руинам древних майя, вылазка в джунгли, плавание с китовыми акулами в Карибском море, полет с парашютом, дайвинг, посещения биосферного заповедника Эль-Пинацате, ночное путешествие в Калифорнийском заливе и тестирование блюд от лучших шеф-поваров Мексики.

Все расходы на питание и проживание в отелях берет на себя Vidanta. Путешественнику нужно просто рассказывать о всех прелестях беззаботных будней в социальных сетях. Главная задача – познакомить людей со всего мира с культурой Мексики и отдыхом на карибском побережье, а также вдохновить их на подобный опыт.


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