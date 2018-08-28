WSJ: Манафорт согласился на сделку, но адвокаты не смогли договориться с обвинением 28.08.2018, 11:00

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Пол Манафорт

Фото: AP

Сделка предполагала признание политтехнолога в новых обинениях.

Адвокаты американского политтехнолога Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, обсуждали со стороной обвинения возможность заключения сделки с правосудием, сообщила 27 августа The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет «Гордон».

Такая сделка предполагала признание Манафорта в обвинениях, выдвинутых ему в рамках нового судебного разбирательства в Вашингтоне, которое начнется 17 сентября.

По данным газеты, возможность заключения соглашения с правосудием в рамках второго судебного процесса над Манафортом его адвокаты обсуждали во время первого суда в Александрии в штате Вирджиния.

Однако достичь согласия не удалось из-за определенных условий, которые выдвинул специальный прокурор США Роберт Мюллер. Что конкретно помешало заключению сделки, не уточняется.

Второй судебный процесс над Манафортом в Вашингтоне будет сосредоточен на предполагаемом отмывании денег политтехнологом и нарушениях закона о регистрации иностранных агентов. Эти обвинения непосредственно связаны с главным направлением расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Кремлем, а также о препятствовании президентом США правосудию.

Политтехнологу предъявят семь обвинений в сговоре против США, отмывании средств, проведении лоббистской деятельности без соответствующей регистрации, в давлении на свидетелей и предоставлении неправдивой информации.

Манафорта, который консультировал в Украине Партию регионов и экс-президента Виктора Януковича, а также возглавлял предвыборный штаб Трампа на выборах 2016 года, с 15 июня содержат под стражей. Первый судебный процесс по его делу в Александрии начался 31 июля. В рамках этого суда политтехнолога обвиняли в финансовых и налоговых преступлениях. 21 августа жюри присяжных признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Политконсультант отказался свидетельствовать в свою защиту.