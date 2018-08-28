«Бесстрашный»: Отец Алеся Черкашина рассказал малоизвестные факты о сыне 2 28.08.2018, 11:22

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Алесь Черкашин

Каким был путь белорусского патриота и Героя Украины из Бреста.

Патриот Беларуси, политик и общественный активист, который не выпускал из рук гитару и молитвенник. Он был первым из белорусов, кто погиб на войне Украины и России. Вместе с его отцом Николаем «Белсат» вспоминает Алеся Черкашина.

Три года назад Алесь Черкашин был тяжело ранен в бою под Белокаменкой на Донбассе, его перевезли в военный госпиталь. Перед смертью он еще успел увидеть свою девушку, но 28 августа Алесь ушел из жизни. Ему было всего 33 года.

Как молодой белорусский патриот попал на войну в Украине?

Алесь Черкашин из Бреста. Еще до начала 2000-х он был членом патриотической организации «Край», потом пришел в «Зубр». Был участников всех белорусских Площадей. После 2010 года Алесь Черкашин стал одним из организаторов брестских «молчаливых протестов», руководил акциями Стоп-бензин в 2011 году. Некоторое время возглавлял партию БХД в Бресте. В 2013 г. Черкашин провел свою самую запоминающуюся акцию в Беларуси. В одежде пророка и с окровавленными руками в цепях он вышел под здание облисполкома в Бресте и призвал власть и прохожих покаяться в грехах.

«К Богу он сам пришел. Ранее он был совсем другим человеком. Был в «Крае», «Зубре», оппозиции. Он полностью посвящал себя этой сфере. Ни с какой церковью он не был связан, а потом девушка попалась, которая привела его в церковь. Я думал, что когда он обратился к Богу, то с политикой будет покончено. Но нет. Как говорил Алесь, он совмещал приятное с полезным. Потом эта девушка уехала из Бреста, а Алесь поехал учиться в Херсон. Их дороги разошлись, но верить он не перестал», – рассказывает отец Алеся, Николай Черкашин.

К началу войны Алесь Черкашин учился в Таврийском Христианском институте в Херсоне. На войну пошел зимой 2015 года.

«Понятно, что Алесь нам об этом ничего не говорил. Никому ничего не говорил. Он руководствовался пословицей: что знают двое – знает весь мир. У нас вся связь прослушивается. Алесь был в оппозиции не один год и прекрасно это знал. Из Беларуси его бы просто не выпустили. Он всегда был очень энергичным. Помогал всем вокруг, никогда не мог на одном месте сидеть. Очень высокое чувство справедливости у него было. Бесстрашный. Особенно, когда начал верить, то у него вообще страха не было. Даже его друзья вспоминали, что, когда были взрывы и все прятались, он шел все равно и под обстрелами пулеметов вытаскивал раненых», – вспоминает отец Алеся.

Художник Тарас Носар представляет картину, которую нарисовал ко Дню памяти Алеся Черкашина

На военной службе Алесь Черкашин имел позывной «Тарас». Он оказывал в основном медицинскую помощь и фактически исполнял роль капеллана. Всегда носил с собой карманный Новый Завет с надписью «Беларусь, детям Божиим в вечность». В свободные минуты не выпускал из рук гитару. Несколько песен на белорусские стихи до сих пор можно найти в сети.

«Если надежда умирает, и уже не видно, куда идти. Если всем телом чувствуешь неутолимую боль своей души. Если солнце не помнишь, а радость – в сердце воспоминание. Тогда однажды замечаешь, что по жизни идешь один. Не сдавайся, не сдавайся! Я с тобой, ты не один. Не сдавайся, не сдавайся! Бог с тобой, ты не один», – пел Алесь Черкашин, держа патрон вместо медиатора. Эти слова попали позже на его надгробный памятник.

«Думали, видимо, что соберется митинг и все побегут на площадь»

Украинские друзья Алеся из зоны ОТО привезли его тело в Беларусь к родителям, на которых давила КГБ. Люди в штатском сопровождали гроб от белорусско-украинской границы до самого погребения.

«Это был 15-й год. Они тогда собственной тени боялись. Все было под контролем. Он приносил им много хлопот. Думали, видимо, что-то будет. Что соберется митинг и все побегут на площадь. Мозгов же нет, что это похороны. Три года прошло. Но сейчас все тихо пока. Никто не трогает. А тогда, конечно было иначе. Вы себе не представляете, сколько Алесь людей вокруг себя собирал. Он вращался среди всех: волонтеров, солдат. Друзья его и привезли. 10 машин было. Это же такой кусок дороги, а они все бросили свои дела и привезли…», – вспоминает Николай Иванович.

«Осталась только память»

После смерти Алесю Черкашину присвоили звание «Народного Героя Украины». Кроме того в Киеве на улице Белорусской был установлен памятник добровольцам, среди которых есть имя Алеся Черкашина. Как рассказал отец Алеся, после смерти сына он тоже начал ездить в Украину.

«Уже третий год я приезжаю туда, встречаюсь с его друзьями. Недавно была выставка, которую делали наши художники в Песках. У нас ее запретили, хотя она уже выставлялась в украинском посольстве в Минске. В Киев заезжал. Цветы стоят. Значит, смотрят люди, помнят. Осталась только память. Еще в 2016-м году к нам пришло письмо от какой-то женщины. Она писала, что это все не зря. Что это был его вклад, чтобы народ изменился. Что не каждый верующий украинец пошел бы на войну, а он пошел. Много всего сказано. Но три года прошло, а все, как будто вчера было. Для меня это рана, которая не заживет до последнего дня. Тяжело, когда родители детей хоронят. Особенно, если какие-то надежды вкладываешь, а потом одним взрывом все разрушается», – говорит Николай.

Алесь Черкашин был похоронен на кладбище деревни Каменица Жыровецкая около Бреста. Два года назад на могиле был установлен памятник, стилизованный символ триады: «Бог, Родина, Служение».

После смерти Алеся Черкашина режиссер «Белсата» Антон Тележников выпустил фильм, посвященный герою.