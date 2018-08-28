В Молдове продолжаются акции протеста 28.08.2018, 11:36

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Оппозиционные партии выступают за отставку правительства и реформу избирательной системы.

Требования протестующих в Молдове были внесены в специальную резолюцию. Активисты выступили за уголовное преследование причастных к краже миллиарда долларов из банковской системы республики, сообщает «Новое время».

По данным Министерства внутренних дел Молдовы, на акции протеста в Кишиневе вышли 1,5 тыс. человек. Часть из них утром в понедельник, 27 августа, разогнала полиция. Оппозиция страны призвали людей продолжать антиправительственные акции.

Организаторами акции протеста стали оппозиционные партии Молдовы Действие и солидарность, Платформа достоинство и правда и Либерально-демократическая партия. Во время протеста они составили так называемую резолюцию общего собрания граждан, в которой обвиняют правительство Демократической партии во главе с миллиардером Владимиром Плахотнюком в кризисе и массовой миграции.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что антиправительственные протесты опасные для страны

Также в документе заявляется о срыве внешнего финансирования Молдовы и угрозе дальнейшего выполнения соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме того, выражается обеспокоенность антидемократическими действиями власти и отсутствием прогресса в расследовании кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Протестующие также требуют аннулировать смешанную избирательную систему, организацию и проведение свободных и корректных выборов по пропорциональной системе, признание результатов выборов мэра Кишинева и прекращения преследований оппозиции.

Авторы резолюции также требуют в Молдове принятия закона Магнитского, который, по их мнению, мог бы обеспечить неподкупность молдавских чиновников.

Два года протестов

На акции протеста также вышли молдавские эмигранты. В Брюсселе у здания Европейской комиссии собрались около сотни человек. Они повторили требования своих соотечественников и прислали коллективное письмо в епропейськие структуры. Митингующие также заявили о том, что акция будет бессрочной, рассказала организатор Виктория Тарану.

"Участники протеста подписали декларацию, в которой говорится о последних незаконных решениях в нашей стране. Мы отправим документ бельгийским чиновникам и европейским институтам", - сообщила Тарану.

Протесты в странах, где митингующие требуют отставки правительства, продолжаются уже более двух лет, прокомментировал исполнительный директор молдавского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский.

В обществе есть значительный спрос на изменения в Молдове. Конечно, действующая власть этому всячески мешает.

"В Молдове давно игра ведется не по правилам. Выборы проходили по партийным спискам, затем перешли к смешанной системе. Это было сделано исключительно в интересах власти и правящих кругов, которые держатся всеми возможными способами. Сейчас правительство заигрывает, потому что они создают правила, а оппозиции приходится догонять и играть по этим правилам", - отметил Кульминский.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что антиправительственные протесты опасны для страны. По его мнению, оппозиция страны использует активистов в своих политических целях.