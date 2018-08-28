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Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс»

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  • 28.08.2018, 11:45
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Компании дали трое суток, чтобы удалить ссылки на пиратский контент.

У «Яндекса» есть трое суток, чтобы удалить ссылки на пиратские ресурсы, заявил утром во вторник, 28 августа, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. В противном случае, сообщил он, вечером 30 августа начнется блокировка поисковика, пишет «Медуза».

«Решение Мосгорсуда необходимо исполнять. Тут никуда не деться», — сказал Субботин, добавив, что пока «Яндекс» никак не отреагировал на уведомление Роскомнадзора.

Несколько крупных медиахолдингов в августе отказались от трансляций своих телеканалов на главной странице «Яндекса», обвинив интернет-компанию в недостаточно активной борьбе с пиратством.

24 августа холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что Мосгорсуд принял решение, в соответствии с которым «Яндекс» должен удалить из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих медиахолдингу.


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