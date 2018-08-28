В Латвии минимальную зарплату учителей повышают до 710 евро 7 28.08.2018, 11:48

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Повышение произойдет уже в этом году.

В Латвии минимальная зарплата учителей за ставку будет повышена с 680 до 710 евро уже в этом году, следует из слов министра образования и науки Карлиса Шадурскиса.

Министр сообщил агентству ЛЕТА, что на этой неделе провел неформальную встречу с премьером Марисом Кучинскисом и министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой. Оценив новейшие данные о развитии экономики, министры решили, что минимальную зарплату учителям можно повысить в соответствии с графиком уже в этом году.

Официальная встреча Шадурскиса, Кучинскиса, Рейзниеце-Озолы и представителей Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) состоится на следующей неделе.

Шадурскис сообщил, что необходимые в этом году средства на повышение зарплат учителей будут взяты в бюджетной программе "Средства на непредвиденные обстоятельства", а в следующем году должны быть включены в общий бюджет.

"Со стороны премьер-министра и министра финансов главная установка была в том, что мы не можем просто давать деньги, потому что это затормозит упорядочение школьной сети и уменьшит заинтересованность самоуправлений что-либо делать. Я с этим полностью согласен", - сказал министр.

Поскольку официальные переговоры назначены на будущей неделе и на будущей неделе начнется новый учебный год, правительству нереально принять решение о повышении зарплат д 1 сентября. Поэтому перерасчет будет произведен в октябре, то есть учителя получат доплату.

Министр добавил, что и дальнейшее выполнение графика повышения зарплат учителей может быть возможным в рамках ранее установленных сроков, если на это найдутся финансовые ресурсы. Он повторил, что повышение зарплат тесно связано с упорядочением школьной сети.

В этом месяце ЛПРОН сообщил, что пригласит коалиционные партии на переговоры о выполнении того, что предусмотрено в законе об образовании, если же переговоры не дадут результатов, 18 сентября будет проведен пикет.