Видеофакт: Иллюзия со сменой рук стала хитом сети 28.08.2018, 11:54

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Ролик за несколько дней просмотрели более 3-х миллионов раз.

В Сети набирает популярность вирусный ролик, на котором девушка демонстрирует мгновенную «смену» сомкнутых вместе рук. Вот это видео, которое за несколько дней просмотрели более 3,3 млн раз:

В Сети даже стартовал челлендж, который так и назвали #HandSwapChallenge (челлендж замены рук). Пользователи со всего мира пытаются повторить этот трюк, но не у всех это выходит так же убедительно.

С научной точки зрения все объясняется очень просто. А пока смотрите на смену в медленном варианте:

Все сводится к тому, как наш мозг интерпретирует то, что мы видим. Сначала наши глаза рассматривают объект, затем зрительный нерв посылает эту картинку в мозг для интерпретации. И подобные иллюзии возникают тогда, когда наш мозг интерпретирует вещи так, как, по нашему мнению, это должно произойти, а не так, как это происходит на самом деле. Мы изначально думаем, что руки в ролике меняются, поэтому мы «видим» картинку именно так.