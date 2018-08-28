Видеофакт: Иллюзия со сменой рук стала хитом сети
- 28.08.2018, 11:54
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Ролик за несколько дней просмотрели более 3-х миллионов раз.
В Сети набирает популярность вирусный ролик, на котором девушка демонстрирует мгновенную «смену» сомкнутых вместе рук. Вот это видео, которое за несколько дней просмотрели более 3,3 млн раз:
Let’s see how far this goes 💀 pic.twitter.com/0bNq4QY0qc— ✨🍯chidera🍯✨ (@kay_dera) 22 августа 2018 г.
В Сети даже стартовал челлендж, который так и назвали #HandSwapChallenge (челлендж замены рук). Пользователи со всего мира пытаются повторить этот трюк, но не у всех это выходит так же убедительно.
Almost had it! pic.twitter.com/IFEMuRJ9yD— DJ PupDawg🙏🏽😊🇵🇰 (@djpupdawg) 22 августа 2018 г.
С научной точки зрения все объясняется очень просто. А пока смотрите на смену в медленном варианте:
In the name of #sciencenews, I’m breaking down how to do the #HandSwapChallenge for @IFLScience. Happy Monday! pic.twitter.com/lFyoDMOQHk— Madison Dapcevich (@madisondap) 27 августа 2018 г.
Все сводится к тому, как наш мозг интерпретирует то, что мы видим. Сначала наши глаза рассматривают объект, затем зрительный нерв посылает эту картинку в мозг для интерпретации. И подобные иллюзии возникают тогда, когда наш мозг интерпретирует вещи так, как, по нашему мнению, это должно произойти, а не так, как это происходит на самом деле. Мы изначально думаем, что руки в ролике меняются, поэтому мы «видим» картинку именно так.