Два важнейших урока 21-го века 7 Вадим Зайдман

28.08.2018, 12:02

2,013

Возможно, мир уже забыл бы, что был в России такой Владимир Путин.

В XXI веке было, на мой взгляд, две ключевых развилки истории, когда ее развитие пошло по наихудшим, трагическим сценариям, затронувшим в итоге весь мир. Две самых больших неудачи нынешнего века.

Первая — это избрание Путина президентом России.

Вторая — это неизбрание в 2008-м году президентом США Джона Маккейна, в котором был заложен потенциал стать вторым Рейганом, который, несомненно, совсем по-другому повел бы себя по отношению к Путину, воссоздавшему — и вовсе не из пепла — империю зла.

Избрание Путина в 2000-м году — это было большое несчастье, но несчастье еще поправимое. Если бы в 2008-м году президентом США стал Джон Маккейн.

Если бы в 2008-м году президентом США стал Джон Маккейн, сегодня мир был бы совсем иным, без нависшей над ним угрозы Третьей мировой войны, с единой Украиной, в которой никто не был бы убит в подлой войне, развязанной Россией, с оставшимися в живых тысячами граждан Сирии, ныне убитых все той же Россией и взятым ею же под защиту кровавым мясником, палачом собственного народа Башаром Асадом.

Возможно, сегодня мир уже вообще забыл бы, что был в России такой президент Владимир Путин, и имел дело пусть и не с рафинированно демократической Россией, но с вполне нормальным адекватным партнером, с которым можно сотрудничать. Хотя бы такой Россией, какой она в плане международного партнерства была в 90-е годы, при министре Андрее Козыреве. С Россией, в которой бесчеловечный путинский режим — прежде всего по отношению к своим гражданам — не успел бы их расчеловечить. До такой степени, что они стали считать укро-бандеровскими фашистами тех, кого еще недавно называли своими братьями. А некоторые стали не только называть, но и поехали убивать бывших братьев.

Но случилось то, что случилось. Россия в 2000-м, а США в 2008-м из возможных выбрали наихудшие пути развития.

Конечно, всегда можно сказать, что история не знает сослагательного наклонения. Но для чего, несмотря на этот тезис, просто необходимо задаваться вопросом — "что было бы, если бы"? Именно для работы над ошибками, чтобы на будущих развилках истории выбирать все-таки не самые худшие варианты.

Я убежден, что именно в этом изучении сослагательного наклонения в истории и состоит ее важнейшая, а то и главная задача, как науки.

Чтобы уроки истории пошли, наконец, человечеству впрок.

Вадим Зайдман, kasparov.ru