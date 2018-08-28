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Скорая приехала за лежащим на остановке мужчиной, а он избил фельдшера

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  • 28.08.2018, 12:04
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Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело возбуждено в отношении минчанина за избиение фельдшера скорой, сообщила БелТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Центральный районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 60–летнего минчанина по части 1 статьи 339 (хулиганство) УК. Он подозревается в избиении фельдшера скорой помощи.

«Следствием установлено, что 27 апреля 2018 года на остановке общественного транспорта был обнаружен мужчина с телесными повреждениями. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, в состав которой входили два фельдшера, обе — молодые девушки. Пациент был осмотрен, медики приняли решение о госпитализации», — рассказала Юлия Гончарова.

По пути в больницу мужчина внезапно предпринял попытку выйти через заднюю дверь автомобиля скорой помощи. «Фельдшеры попытались его остановить, но в ответ на это одной из девушек он нанес несколько ударов, сопровождая свои действия угрозами и нецензурной бранью», — добавила официальный представитель СК.

По имеющимся в уголовном деле данным, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганства. Во время расследования допрошена потерпевшая, свидетель, изучается медицинская документация. Проводится расследование.


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