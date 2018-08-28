Два американских биржевых индекса побили рекорд в один день 1 28.08.2018, 12:16

Индексы NASDAQ Composite и S&P 500 превысили исторический максимум.

Индекс Nasdaq Composite впервые за все время своего существования превысил отметку 8000 пунктов. На вчерашних торгах индекс, который рассчитывается по котировкам высокотехнологичных компаний, прибавил 0,91% и достиг 8017,90 пунктов, пишет РБК.

С начала года Nasdaq вырос на 16,1%, пройдя путь в 1000 пунктов за восемь месяцев: отметка 7000 пунктов осталась позади второго января текущего года.

Исторического максимума также достиг S&P 500, который объединяет 500 крупнейших компаний в Соединенных Штатах. В понедельник, 27 августа, он вырос на 0,77%, до 2896,74 пунктов. Рекорду помог общий подъем американской экономики. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос до максимального уровня с начала февраля 2018 года.

Технологические гиганты наращивают прибыль

Возглавили рост индекса крупные технологические компании: Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Они входят в список так называемых акций FAANG — эта аббревиатура получена из первых букв названий хай-тек-корпораций. Многие из технологических гигантов в текущем году показали самый быстрый рост прибыли за несколько лет, превысив ожидания инвесторов и продолжая наращивать доходы.

«Крупнейшие компании США сообщают о самом быстром росте прибыли со времени рецессии. Этому способствуют снижение налоговых ставок и сильная экономика, вызывающая увеличение спроса во всех отраслях», — пишет The Wall Street Journal.

США и Мексика заменят NAFTA

С начала недели американские высокотехнологичные компании растут в цене на новости о предварительных договоренностях между США и Мексикой. Две страны договорились о новом торговом соглашении, которое заменит соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Прежний договор действовал на протяжении нескольких десятилетий.

Президент США Дональд Трамп назвал соглашение с Мексикой «очень хорошим». По его словам, договоренность с Мексикой означает конец соглашения NAFTA (North American Free Trade Agreement). Теперь оно будет называться Американо-мексиканским торговым соглашением. Как объяснил президент США, смена названия вызвана тем, что NAFTA вызывало «плохие ассоциации».

NAFTA вступило в силу в начале 1994 года и представляло собой соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой. Дональд Трамп считал, что оно невыгодно для США и не раз требовал его пересмотра.