«Сокрушительные санкции»: какими будут последствия для Москвы 6 28.08.2018, 12:26

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Экономические санкции коснулись экспорта в Россию товаров и технологий.

В понедельник, 27 августа, начал действовать новый этап санкций США против России. Новые ограничения введены из-за применения химического оружия на территории Великобритании, а именно отравления семьи Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Госдепартамент США с деталями новых санкций по отношению к РФ

Новый пакет санкций предусматривает прекращение кредитования и предоставления финансовой помощи со стороны госструктур США. Речь идет об отказе выдачи любых кредитов России, кредитных гарантий и предоставления финансовой помощи со стороны любого департамента, государственного агентства и других ведомств Соединенных Штатов, включая экспортно-импортный банк.

Кроме того, ограничительные меры предусматривают прекращение продажи в России в рамках закона о контроле за экспортом оружия любых товаров оборонного назначения, проектных и строительных услуг, а также лицензий на экспорт в Россию любых товаров из списка вооружений США. Экономические санкции также коснулись экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности.

Вторая волна – мощнее

Если Москва в течение трех месяцев не докажет, что больше не будет применять химическое и биологическое оружие, то получит следующий этап санкций, который будет иметь последствия значительнее. В таком случае речь пойдет о полном прекращении двусторонних дипломатических отношений, фактически полном запрете любого экспорта в Россию американских товаров, за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты.

Россию могут лишить права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством. Также Вашингтон готов заблокировать программы международных финансовых организаций.

Несерьезные последствия

В МИД России назвали "надуманной" привязку антироссийских санкций США к делу Скрипалей.

Москва в течение трех месяцев должна доказать, что больше не применит химическое и биологическое оружие

Санкции прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Прежде всего Кремль должен изучить последствия введения новых санкций и понять, каких действий в интересах России они потребуют.

Серьезной опасности для России нет и надо ждать, когда Конгресс США решить вопрос с большим законопроектом, за который будут голосовать вероятно после выборов 6 ноября, считает директор Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. А такая резкая реакция руководства РФ объясняется внутренней политикой, целью которой является объединение россиян вокруг президента, рассказал он.

Российский бизнес

Санкции будут вводить постепенно, как и предыдущие, отмечает политолог Сергей Таран. По его словам, со временем никто не захочет иметь дело с российским бизнесом.

Наиболее ощутимым будет второй этап санкций, считает экономист Борис Кушнирук. В то же время Россия будет иметь определенный запас прочности в виде золотовалютных резервов, которого Москве может хватить на два года, добавил Кушнирук.

"Я не ожидаю от первого пакета санкций проблем. Условно говоря, это желтый огонек. Если будет введена красная линия, то это будет проблема, но не сегодня-завтра. Могут появиться существенные ограничения для российских банков, а именно блокирование их расчетов в долларах", - сказал Кушнирук.

В Кремле уже пообещали ответ на американские санкции, хотя и не уточнили, какой именно.