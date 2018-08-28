Фотофакт: С наступлением сезона дождей улица Борисова открыта для рыбалки и сапсерфинга 3 28.08.2018, 12:39

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На стороне паба клюет карась, ближе к середине лужи — щука.

С приходом августовских дождей улица Ватутина уже готова принять рыбаков, пишет ex-press.by.

На стороне паба клюет карась, ближе к середине лужи — щука. Водители рыбу гоняют, но у берега она стоит стабильно.

Не остались в стороне и любители активного отдыха. Новый водоем уже осваивают любители сапсёрфинга. Качаясь на волнах, которые поднимают проезжающие мимо автомобили, можно почувствовать себя на настоящем море.

Остается надеяться, что местные власти уже в скором времени закроют такие смутные развлечения для борисовчан и жителей улицы Ватутина, осушат «озёра» и пресекут капитальным ремонтом улицы его возникновение.