Биологи предупредили о вторжении в Беларусь чужеродного жука-вредителя 3 28.08.2018, 13:06

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Изображение: Forestry Images / wikimedia.org

Ученые высоко оценивают вероятность захвата злоткой граничащих с Россией стран.

Исследователи из Института проблем экологии и эволюции РАН изучили темпы экспансии ясеневой изумрудной узкотелой златки, недавно завезенной в Москву из Восточной Азии, и оценили вероятность ее дальнейшего распространения на запад. Вероятность захвата златкой стран Европы уже в 2022 году ученые оценивают как крайне невысокую, а вот для граничащих с Россией регионов стран бывшего СССР: Литвы, Украины и Беларуси — этот риск может достигать 40%. Соответствующая статья опубликована в Ecology&Evolution кратко об этом сообщает tut.by.

Жук Agrilus planipennis, или ясеневая изумрудная узкотелая златка, — вредитель из лесов Китая и Дальнего Востока России, где он добился лишь умеренных успехов, не представляя опасности для существования местных видов. Около 15 лет назад он при невыясненных обстоятельствах впервые оказался в Москве. В этом городе, как и в Центральной России в целом, в зеленых насаждениях широко применялся ясень пенсильванский — крупное дерево, устойчивое к выхлопным газам, дорожной соли и другим негативным факторам, типичным для крупных городов. Однако он оказался крайне уязвим для нового вредителя азиатского происхождения.

Авторы нового исследования обобщили имеющиеся данные относительно точек, где точно зарегистрировано наличие узкотелых златок, которых оказалось не так много. Основным центром их базирования продолжает оставаться Москва, и пока границы распространения вредителя ограничены с севера — Ярославлем, с юга — Воронежем, с востока — Мичуринском, а с запада — Тверью и Вязьмой. Тем не менее имеющиеся данные неполны, поэтому фактическая ситуация может быть чуть хуже. Основываясь на скорости распространения изумрудной узкотелой златки из Москвы в указанные города, исследователи смоделировали возможную скорость распространения вредителя дальше, в особенности на запад.

Оказалось, что дальше Московской области распространение вредителя естественным образом замедляется. Возможно, какую-то роль в этом сыграло то, что за пределами больших городов с их крайне большими массивами пенсильванских ясеней у узкотелой златки просто нет достаточной кормовой базы. Тем не менее, несмотря на то что она сама не может преодолеть пространство между большими городами, рано или поздно она будет занесена человеком во все более отдаленные регионы. Согласно моделированию авторов работы, уже к 2022 году вредитель может достигнуть Беларуси, Украины и Литвы с вероятностью до 40 процентов. В то же время его распространение продолжит быть медленным. Вероятность того, что к 2022 году златка достигнет западных частей указанных европейских стран, — всего 15 процентов. В то же время в Европейской России ее ареал значительно расширится.

Личинка жука

Изображение: Pennsylvania Department of Conservation and Natural Resource / wikipedia.org

Последнее может представлять заметную угрозу. На юге страны ясень пенсильванский, особо уязвимый для нового вредителя, распространен куда шире ясеня обыкновенного, поскольку пенсильванский более засухоустойчив. Появление в этих районах златки может означать гибель большой части зеленых насаждений.

Исследователи отмечают, что ясень маньчжурский, типичный для российского Дальнего Востока, родины узкотелой златки, весьма устойчив к ней. Впрочем, это пока никак не помогает бороться со златкой в европейской части России, поскольку здесь городские озеленители предпочитают выращивать пенсильванский, а не маньчжурский ясень. Поэтому следует ожидать, что экспансия узкотелой златки и в Москве, и в ряде других регионов Европейской России продолжит протекать довольно бурно.