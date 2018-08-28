закрыть
28 августа 2018, вторник, 14:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Представлен новый клип на песню Алеся Черкашина

  • 28.08.2018, 12:49
Алесь Черкашин

Доброволец учил своих украинских друзей петь по-белорусcки.

Об этом в «Фейсбуке» пишет режиссер Антон Тележников:

- У Алеся была невероятная харизма, он умел заинтересовать Беларусью и белорусскостью. Снимая осенью 2015 года фильм о Алесе я заехал в Чаплинку, где Алесь проводил немало своего времени до войны в Украине среди друзей и верных местной протестантской церкви. Сюрпризом было, что Алесь сумел научить петь по-белорусски своих друзей.

Два произведения по-белорусски я попросил записать Наталью Бондаренко, жену пастора церкви Евгения Бондаренко. Получилось очень теплое, душевное исполнение, чистое, без акцента. Думаю, что Алесь был бы очень рад такому исполнению его друзей украинцев по-белорусски. Сегодня презентую одну из записей в день его памяти.


популярное за неделю

Мнение

Двойной удар
Двойной удар Ирина Халип
Сенатор Маккейн и Беларусь
Сенатор Маккейн и Беларусь Андрей Санников
Странно, нелепо, внезапно
Странно, нелепо, внезапно Ольга Романова
Посол в России больше, чем посол
Посол в России больше, чем посол Валерий Карбалевич