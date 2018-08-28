«Такое чувство, будто варвары прошлись» 28.08.2018, 13:25

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Как ЖКХ превращает микрорайоны Слонима в трущобы.

Днями жители 2-го Подлесного переулка сообщили в редакцию «Газеты Слонимской» о том, что возле их домов сотрудники РЭС занимаются обрезкой деревьев и делают это, мягко говоря, неаккуратно.

Надежда Андреевна показала корреспонденту «Газеты Слонимской» лежащие у ее дома обрезанные ветки.

— А кто их убирать будет? Я всё понимаю: ветки не должны мешать линиям электропередачи. Понимаю, что их нужно срезать… Но ведь делать это нужно аккуратно. Посмотрите, рабочие РЭС прямо с плодами обрезают ветки фруктовых деревьев. Смотришь на эту работу, и создается впечатление, что все делалось наспех и абы-как. Бросают ветки прямо у дома, а некоторые остаются лежать на верхушках деревьев. Вот как пожилым людям забраться на деревья, чтобы снять эти ветки? У меня больные ноги, а у моей пожилой соседки онкологическое заболевание. Как мы, пожилые люди, можем забраться на эти деревья? — задается вопросом местная жительница.

Показали женщины и обвалившийся забор у одного из домов на этой улице. Местные жительницы также отметили, что в былые времена мэр Пеленицын с депутатами ходил по улице и рекомендовал жителям высаживать деревья рядом с подворьями.

— Эти деревья защищают нас от пыли, которая поднимается от проезжающих по дороге автомобилей. Всю жизнь здесь мы живем с такой дорогой. А рядом, посмотрите, какой бурьян растет. И нет дела нашему ЖКХ до этого. Как будто район Лобазовка — трущобы какие-то. А вопрос по поводу пешеходных дорожек сколько раз поднимали — и никаких результатов. Люди вынуждены ходить по проезжей части. Скоро дети в школу пойдут. Почему местная власть не позаботится о безопасности детей? Страшно идти по дороге, когда лесовозы туда-сюда носятся, — констатировали местные жительницы.

Корреспондент «Газеты Слонимской» связался с главным инженером Слонимского РЭС и поинтересовался, почему жители 2-го Подлесного переулка жалуются на работу рабочих РЭС и чьей обязанностью является уборка веток.

— Дело в том, что ветки, мешающие линиям электропередачи, по закону должны обрезать землепользователи. Но так как деревья начали задевать провода, мы были вынуждены экстренно среагировать на сложившуюся ситуацию. Что касается уборки срезанных веток, то в данном случае мы будем выбирать индивидуально, где-то и кому-то мы уберем, — прокомментировал ситуацию главный инженер РЭС Александр Терпиловский.