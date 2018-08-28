Киевлянин предложил переименовать одну из столичных улиц в честь Маккейна 28.08.2018, 13:48

Джон Маккейн

Фото: AFP

В столице Украины может появиться улица в честь американского сенатора.

Жители Киева предложили переименовать одну из столичных улиц в честь покойного американского сенатора Джона Маккейна. Соответствующую петицию 27 августа разместили на сайте Киевской городской государственной администрации, сообщает «Гордон».

По состоянию на 13.05 28 августа предложение набрало 266 голосов. Чтобы петицию рассмотрели киевские власти, ее должны поддержать 10 тыс. человек за три месяца. Автор петиции – киевлянин Андрей Арсентьев.

Он предложил изменить название улицы Жмеринской, где сам проживает, или же любой другой киевской улицы. Сенатор Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга. Похороны сенатора состоятся 2 сентября. Маккейна похоронят на территории военной академии в Аннаполисе (штат Мэриленд). Он был известен своей резкой критикой в адрес российских властей, а в последнее время часто критиковал Трампа за проводимую внутреннюю и внешнюю политику, в частности в отношении российского президента Владимира Путина.

Маккейн также поддерживал Украину в ее противостоянии российской агрессии.