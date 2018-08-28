Путин поставил на кон все 28.08.2018, 13:55

Для соседей РФ начинается самый интересный этап.

С началом избирательной кампании в Украине ожидается самый тяжелый этап российской агрессии. Президент РФ Владимир Путин все поставил на то, чтобы президентские выборы в Украине выиграл пророссийский кандидат. В Кремле собираются впихнуть оккупированные территории в состав Украины, захватив при этом контроль над всей страной. Такое мнение высказал "Апострофу" главный редактор сайта "Информационное сопротивление", военный обозреватель Юрий Карин:

- Наступает, пожалуй, самый тяжелый этап российской агрессии. С прицелом на президентские и парламентские выборы Кремль задействует абсолютно все рычаги и инструменты гибридной войны. Нас будут принуждать к голосованию за необходимого путинскому режиму кандидата, который пообещает принести в страну мир и выполнит все "хотелки" агрессора – от федерализации с особым статусом и финансирования квази-республик ДНР/ЛНР по "чеченскому формату" до полного разворота курса страны от цивилизованного мира к "таежному" союзу.

На пророссийского президента Украины в Кремле поставлено все. Он должен забыть о Крыме, провести прямые переговоры с марионетками Кремля с оккупированного Донбасса, приложить усилия к снятию санкций с РФ.

Далее кремлевские кукловоды готовят новые, незапятнанные кровью и скандалами лица под прямые переговоры по заключению мира и вхождению в состав Украины этих квази-республик между пророссийским президентом Украины (если таков будет избран) и так называемыми "главами". Здесь агрессор вынужден отступить от нарративов "самоопределения народов" и собственноручно назначить марионеток в Донецк и Луганск. Потому как проведение "выборов" на оккупированных территориях грозит РФ новыми санкциями.

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", на место того же Захарченко в ближайшие недели Кремлем будет назначена более удобная кандидатура, специально заточенная под так называемое достижение договоренностей с новым пророссийским президентом Украины. То есть это будет фигура без дурного шлейфа, судимости и крови на руках. А Захарченко уйдут не таким зрелищным процессом, как уходили Плотницкого. По нашим данным, в сентябре в Донецк прибудет комиссия из России, которая найдет злоупотребления властью, бардак и прочее для смещения Захарченко с должности.

Кто будет вместо Захарченко? Суть одна – будет новая марионетка Кремля, фамилия которой совсем не важна...

Да, это очень опасный сценарий. Все вьется вокруг одного – оставить Украину в сфере интересов РФ. Соответственно будет усилена информационная война, в которой Кремль "расконсервирует" всех своих агентов влияния в политикуме, медийной и экспертной среде. Манипуляции и дезинформация будут эффективны для воздействия на те слои населения, у которых за годы агрессии информационная гигиена еще не выработалась. У Кремля на кону стоит все. Мы об этом знаем и готовы к обострению.

Если брать текущие события на том же Донбассе, то российская сторона не будет соблюдать Минские договоренности. От оккупанта можно ожидать кровавые провокации с критическими потерями с целью запугивания населения Украины и создания правительственного кризиса. Например, так называемое школьное перемирие, о котором недавно заявили оккупанты. Это не более чем пропагандистский ход, поскольку население на оккупированных территориях возмущено своим низким материальным состоянием, вплоть до того, что некоторым людям невозможно собрать детей в школу. И тут же из России инициируются своеобразные а-ля гуманитарные конвои, которые якобы подвозят школьную форму и принадлежности.

В сети уже гуляют фотографии, где наши дети, проживающие в оккупации, фотографируются возле пустых ящиков из-под снарядов, на которых лежат русские тетради. То есть это не более чем пропагандистская акция, что подтверждается ежедневными обстрелами с применением запрещенного вооружения.