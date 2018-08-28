Названы самые дешевые и дорогие города Европы 28.08.2018, 14:16

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Для исследования была взята стоимость корзины из десяти типичных туристических товаров.

Эксперты представили рейтинг самых дорогих и самых дешевых городов Европы для туристических поездок на выходные, сообщает сервис поиска гидов Pomogator со ссылкой на Post Office Travel Money, пишет РИА «Новости».

Для исследования была взята стоимость корзины из десяти типичных туристических товаров и услуг. Эксперты посчитали расходы путешественников на оплату двух ночей в трехзвездочном отеле, трансфер, туристический проездной, ужин из трех блюд и стоимость билетов в главную достопримечательность города, музей и художественную галерею. Также учитывались цены на пиво, вино, кофе и газировку.

Лидером списка самых дорогих городов Европы для путешествия на уикенд стала Венеция, где туристическая потребительская корзина обойдется примерно в 500 евро. На втором месте бессменный лидер в рейтинге туристических столиц Европы и мира – Париж, на третьем – Барселона.

Список самых дешевых городов возглавила столица Сербии Белград, второе место занял румынский Бухарест, а третье – португальский город Порту.