На чьей стороне будут эти «историки» в погонах?9
- Дмитрий Растаев
- 28.08.2018, 14:31
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Это ж как фуражка должна была натереть мозги.
Поэт и журналист Дмитрий Растаев в «Фейсбуке» прокомментировал статью полковника Олега Любочко, который назвал в своей статье «отечеством» Россию и восхищался Иваном Грозным.
«Это ж как фуражка должна была натереть мозги, чтобы те начали выдавать такой бредоворот...
«Большинство войн России были оборонительными, а если и наступательными, то исторически прогрессивными. Россия не только защищала себя, но и осуществляла освободительную миссию в отношении других стран».
И вот эти кадры сегодня - наша армия! Как думаете, если завтра Россия решит осуществить «освободительную миссию» в отношении Беларуси, на чьей стороне будут эти «историки» в погонах?», - задается вопросом Дмитрий Растаев.