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На чьей стороне будут эти «историки» в погонах?

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  • Дмитрий Растаев
  • 28.08.2018, 14:31
  • 3,771
Дмитрий Растаев

Это ж как фуражка должна была натереть мозги.

Поэт и журналист Дмитрий Растаев в «Фейсбуке» прокомментировал статью полковника Олега Любочко, который назвал в своей статье «отечеством» Россию и восхищался Иваном Грозным.

«Это ж как фуражка должна была натереть мозги, чтобы те начали выдавать такой бредоворот...

«Большинство войн России были оборонительными, а если и наступательными, то исторически прогрессивными. Россия не только защищала себя, но и осуществляла освободительную миссию в отношении других стран».

И вот эти кадры сегодня - наша армия! Как думаете, если завтра Россия решит осуществить «освободительную миссию» в отношении Беларуси, на чьей стороне будут эти «историки» в погонах?», - задается вопросом Дмитрий Растаев.


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