К расследованию дела Скрипалей привлекли «уникальных» детективов 3 28.08.2018, 14:39

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Сейчас они занимаются просмотром 5 тысяч часов съемок с камер наблюдения.

Два детектива из команды «суперраследователей» Скотленд-Ярда возглавили расследование дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что детективы из команды, созданной в 2011 году, обладают уникальной памятью на лица. Сейчас детективы вместе с другими специалистами занимаются просмотром 5 тыс. часов съемок с камер наблюдения. Они сопоставляют видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей и кадры с камер в аэропортах Великобритании.

Британские СМИ в июле сообщали, что полиция установила личности подозреваемых в отравлении Скрипалей. Позднее источник CNN сообщал о бегстве двух подозреваемых по «делу Скрипалей» из Великобритании. По данным Daily Mail, нападение на Скрипалей было организовано группой из шести человек во главе с женщиной из российской военной разведки.

Лондон считает, что за атакой на россиян стоит Москва, Россия отрицает все обвинения. Власти Великобритании указывали, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».