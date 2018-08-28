Минобороны Украины: В течение лета 2014 года на Донбассе погибло около 1700 военнослужащих РФ 4 28.08.2018, 14:52

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Только под Иловайском Россия потеряла более 200 военнослужащих.

В течение боев за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года погибло более 200 российских военнослужащих. Об этом заявил на брифинге в Министерстве обороны Украины 28 августа полковник, начальник управления военно-гражданского сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев, передает корреспондент "Гордон".

"В целом за весь период лета 2014 года было около 1700 погибших военнослужащих Российской Федерации, и у нас продолжается работа по элементам, по каждому бою, которая подтверждает именно донесения разведывательных органов по погибшим", – заявил представитель Минобороны.

На уточняющий вопрос, сколько всего российских военнослужащих погибло именно во время событий вокруг Иловайска, он ответил: "Это чуть больше 200 военнослужащих Российской Федерации и около 300 раненых именно военнослужащих РФ, которые принимали участие в наступлении и блокировании Иловайска".

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но 23–24 августа Россия ввела туда свои войска, в результате украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, по ним был нанесен удар.