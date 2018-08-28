Анна Дмитриева: Арина Соболенко далеко пройдет на «US Open» 28.08.2018, 14:45

Арина Соболенко

Фото: @JJlovesTennis / WTA

Белорусская теннисистка сейчас в идеальной форме.

Знаменитая советская теннисистка, а ныне телекомментатор канала «Евроспорт» Анна Дмитриева оценила прогресс первой ракетки Беларуси Арины Соболенко:

- Я очень рада, что Арина прибавила. Во-первых, у нее появилось терпение, во-вторых, она стала соизмерять свои возможности с желаниями. Раньше этого не было. Даже когда Соболенко дошла до полуфинала в Цинциннати и играла с первой ракеткой мира Халеп, она абсолютно не понимала, что надо делать. Она все делала очень хорошо и удивлялась, что ответ летел ничуть не хуже. Как мне кажется, этот матч ее многому научил. Она начинает входить в те рамки, когда ее игра не просто производит впечатление, а нацелена на результат. Вот это очень ценный шаг. Я сейчас не говорю, что Арина гарантированно далеко пройдет на "US Open". В ее игре еще может быть много срывов, но она уже движется туда, куда необходимо. Вполне возможно, что Соболенко продолжит победную серию на "US Open". Она сейчас в идеальной форме, — рассказала Дмитриева в интервью корреспонденту "Комсомольской правды" Андрею Осмоловскому.