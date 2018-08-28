В Праге делают воздух чище с помощью пива 1 28.08.2018, 15:14

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Горожане придумали креативный способ улучшить экологию.

В Праге, как и во многих других городах, существует проблема загрязнения воздуха. И главной ее причиной являются автомобили. Городские власти решили креативно подойти к снижению уровня смога, сообщает vokrugsveta.ua.

Пражский городской совет объединился с пивоваренным заводом Lobkowicz для создания пенного напитка Pražský chodec («Пражский пешеход»). Кампания направлена на то, чтобы убедить местных жителей как минимум раз в неделю оставлять свои машины дома и ходить с коллегами на пиво. По задумке разработчиков, чем чаще чехи будут пить хмельное, тем чаще они будут ходить пешком либо пользоваться общественным транспортом.

«Мы искали нестандартный способ привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха, и в конце концов у нас созрела идея с чешским пивом», – рассказал координатор проекта «Pivem proti smogu» Лукаш Эршил.

В Чехии действует политика нулевой толерантности в отношении употребления алкоголя за рулем, поэтому даже после одного бокала пиво водитель будет обязан пересесть на общественный транспорт. Это именно то, ради чего затевалась вся кампания.

На бюджетный деньги был создан сайт pivoprazskychodec.cz, где говорится, что «Пиво Pražský chodec помогает очищать атмосферу от бензапирена, оксидов азота и частиц пыли. Оно сварено для того, чтобы вы с коллегами могли насладиться бокалом пенного после работы, оставив служебные автомобили в гараже хотя бы на один день».

В рамках кампании также стартовал конкурс для сотрудников разных фирм. Тем, кто откажется от личных авто на максимальный период времени, достанется холодильник, полный пива. По данным сайта, в розыгрыше уже приняли участие более 40 команд.

Городской совет выделил на проект почти $45 000, а завод Lobkowicz изготовил тысячу бутылок «пешеходного пива». Его можно попробовать в девяти пабах и ресторанах по всему городу.