Десятки минчан вышли ночью на защиту своего двора 2 28.08.2018, 15:25

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Противостояние жителей одного из минских дворов и застройщика длится уже год.

«Это наша территория. Идет захват нашей территории», — каждый раз объясняют сотрудникам милиции жители домов на углу Толбухина и Независимости. В этом месте на Независимости, 93б, начинается строительство бизнес-центра с паркингом, пишет tut.by.

Под объект снесли старые здания, территорию огородили забором, но чтобы рыть котлован, застройщик вышел за пределы огороженной зоны. Хотел вырубить 300 деревьев по периметру застройки — то есть во дворе. Жители почти отбились: вырубили 30 (в июне люди несколько дней подряд «отгоняли» Зеленстрой). А вчера, когда стемнело, застройщик пригнал технику.

Жители попытались машину не впустить. Не обошлось без вызова ГАИ: чтобы загнать крупногабаритный МАN, строители просто свалили знак, запрещающий въезд во двор.

— До трех ночи шли разбирательства. Тут человек сорок жильцов вышло, все-таки ночь, люди не на работе, — рассказывают сейчас жильцы.

И сейчас люди дежурят у въезда.

Милицию вызывают и жители, и строители

Милицию вызывают и жители, и строители

Противостояние длится уже год — с момента, когда жильцы соседних домов узнали, что им во дворе хотят поставить не просто четырехэтажный бизнес-центр, а здание с подземным паркингом на 129 машин.

— Мы не против здания, мы против паркинга, ради которого нужно рыть котлован, рубить деревья. Здесь сейчас уже нечем дышать. Если тут так увеличится трафик, если здесь будет парковаться 150 машин (20 мест для машин предусмотрено на плоскостной стоянке) — наш двор станет газовой камерой.

Забором оттяпали почти весь двор, оставив лишь пешеходные дорожки.

Забором оттяпали почти весь двор, оставив лишь пешеходные дорожки.

У людей на руках — папка с перепиской. Мингорисполком писал людям, что проект согласован с Минкультом, Минкульт — что не согласован. Прокуратура нашла нарушения при проектировании и строительстве объекта и требует выяснить некоторые обстоятельства. То, чего людям удалось добиться сейчас, — это приостановка строительства. Но она условная: забор стоит в 12 метрах от окон жилого дома, а за забором не работает, но находится техника и люди. Ну и ночной инцидент с приездом большегруза не внушает людям веру в то, что строительство действительно приостановилось.

Последний ответ людям выглядит так:

Люди в нем видят то, что хотят видеть. Во фразе «необходимость приведения проектной документации в соответствие с режимами проекта зон охраны с учетом исключения размещения автомобильной стоянки» — намек на то, что паркинг все-таки строить не дадут. Но решение отказаться от паркинга еще не принято, а значит, противостояние будет длиться.