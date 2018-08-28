Алина Талай: Моя главная задача — чемпионат мира в следующем году 1 28.08.2018, 15:45

АЛИНА ТАЛАЙ

ФОТО С САЙТА BUDZMA.BY

Спортсменка — о переломе, который не сломил ее веру в себя.

Лидер европейского сезона и четвертая в мире барьеристка в 2018 году белоруска Алина Талай не смогла финишировать в финале чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

Выяснилось, что причина в травме стопы. В интервью tut.by Алина рассказала о сроках восстановления, причинах повреждения, выводах о самотренерстве и планах на будущий год.

Напомним, что в мае Алина Талай пробежала стометровку с барьерами за 12,41 сек., что не удавалось никому в Европе с 1992 года. После еще дважды она показала время лучше, чем 12,60 сек. — 12,55 сек. в Стокгольме и 12,50 сек. в Минске.

Увы, подтвердить статус самой быстрой барьеристки на континенте золотой медалью первенства Европы на открытых площадках, которой у Алины нет (серебро на ЧЕ-2012 и на ЧЕ-2016), не вышло. Из-за болей в стопе Алина не смогла финишировать в решающем забеге на соревнованиях, а спустя две недели после возвращения с чемпионата она сообщила в Instagram о характере травмы. Это перелом.

— Практика показывает, что на восстановление такого рода травмы обычно требуется до 8 недель, — пояснила Алина. — У меня 8 недель прошло, и мне уже разрешили где-то через месяц бегать, прыгать — в общем, заниматься. Хорошо, что у меня сейчас отпуск.

— Вынужденный?

— Как бы да! До этого не знала, что у меня усталостный перелом. Дело в том, что перелом на снимках МРТ не всегда можно увидеть в первые 3−4 недели, а вот в районе 6-й недели — да. Я чувствовала сильные боли в ноге. Понимала, что есть некая проблема, но на момент первичного обследования никто не мог сказать, что речь идет именно о переломе. В то же время очень сильно хотела поехать «на Европу» и посмотреть, «получится — не получится» результат. Через неделю после чемпионата Европы выяснилось, что, оказывается, у меня перелом.

В таких случаях принято «закатывать» ногу в лангетку. Период, когда в этом была необходимость, я пережила с ощущением дикой боли. Тренировалась с этой болью и выступала «на Европе». Сейчас нахожусь на стадии выздоровления.

— То есть как такового лечения нет?

— Если бы мы месяц назад знали, что у меня перелом, то, конечно, наложили бы лангету на 2 недели. А теперь нет смысла что-то специально делать. Все сроки вышли, нога заживает естественным образом. Разве что врачи не советуют много двигаться.

— Каково твое эмоциональное состояние? Травма ведь многое объяснила насчет выступления на чемпионате Европы.

— Да, я сильно удивлялась тому, насколько было больно. Понятно, что, когда немножко меняешь технические элементы, большая нагрузка выпадает на определенные участки тела. Так получилось, что изменения [в подготовке] привели к бешеным скоростям в начале сезона и травме. Я рада тому, что перелом оказался не такой большой проблемой. Поврежденный участок станет сильнее, и там уже точно ничего не сломается. На будущий сезон у меня большие планы, так что настрой в целом позитивный.

— Ты тренируешь себя сама. Насколько Алина-спортсмен довольна Алиной-тренером?

— Я молодец! Немножко недовольна восстановительными моментами. Может быть, недостаточно внимания уделила этому. Надо собрать команду людей, которые будут помогать мне в следующем году, чего не было в подготовке к летней части сезона.

— Кого ты имеешь в виду?

— Массажистов, физиотерапевтов и врачей, раз уж появились проблемы. Я бы сказала, что полкоманды у меня уже есть. Не все они из Беларуси. Они помогают мне верить в себя и заинтересованы в моем результате.

— Когда Вика Азаренко говорит о своей команде, она имеет в виду тренеров по теннису и физподготовке, физиотерапевта, менеджера и т.д. Все эти специалисты ездят с ней на турниры.

— Столько денег, чтобы на соревнования со мной ездили члены команды, мне не выделят. На самом деле на официальный сбор нацкоманды ездит массажист, причем не всегда тот, к которому ты привык… А собрать группу специалистов вокруг легкоатлета не получится, потому что в нашем виде спорта, к сожалению, не такие финансы, как в теннисе, где игроки сами оплачивают услуги специалистов и покрывают расходы на перелеты и проживание.

— До конца сезона ты уже не выступишь, верно?

— Да, там осталось буквально несколько соревнований. Финал «Бриллиантовой лиги» состоится 30 августа в Цюрихе и 31 августа в Брюсселе, после — еще пару стартов, и всё. Так что теперь моя главная задача — чемпионат мира в следующем году. Надеюсь, что получится выйти на уровень не хуже того, какие секунды были в нынешнем сезоне, а может, даже удастся выступить лучше. Думаю, с такими временем (прежде всего, 12,41 сек. — Прим.ред.) будет по силам бороться за самые высокие места.

— Как ты проводишь время, будучи ограниченной в движении?

— Я ничего не делаю, вот и все. С моей ногой особо не поактивничаешь, что я люблю делать! Получается, что отпуск у меня ленивый.

— Коротаешь время за сериалами?

— Нет, больше за чтением. Нужно читать профессиональную литературу, готовиться и быть лучшим тренером для самой себя.