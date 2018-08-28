Путин доигрался Слава Рабинович

28.08.2018, 15:59

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Слава Рабинович

Американские санкции «подбираются» к хозяину Кремля.

Сначала читаем вот это:

"Мы принципиально не обсуждаем критерии отмены американских санкций", — заявил замглавы МИДа Рябков. По его словам, это "идеологизированная и пропитанная антироссийским подходом конструкция". "Санкционные меры вводились и будут дальше вводиться США независимо ни от чего, независимо от каких бы то ни было наших действий. Это уже понятно", — считает Рябков. "Тем более что 56 санкционных раундов мы прошли", — заметил он.

Позиция Москвы, по мнению Рябкова, несмотря на это, продолжает укрепляться. "Цели американской санкционной политики нам понятны, и они не заставят нас изменить наш курс", — заключил он.

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил счета россиян на сумму около 5 млрд долларов, чтобы избежать санкций со стороны США, сообщают СМИ.

Credit Suisse работал в том числе с российскими бизнесменами Олегом Дерипаской и Виктором Вексельбергом. В банке заявили, что компания сотрудничает с международными регуляторами и обеспечивает соблюдение санкций против России, сообщает Reuters.

Имена держателей денег, чьи счета оказались заморожены, не называются.

Еще два крупных швейцарских банка, UBS и Julius Baer, тоже заявили о приверженности соблюдению режима санкций.

Накануне сообщалось, что за время действия финансовых санкций против россиян, которые США ввели в августе прошлого года, администрация Белого дома заблокировала российские активы на "сотни миллионов долларов".

Более того, США угрожают ужесточить антироссийские финансовые санкции, пытаясь добиться ареста счетов находящихся под санкциями россиян по всему миру.

…а теперь вот это:

Телеграм-канал "Банкста":

Швейцарский банк Julius Baer вновь в центре скандала.

Сотрудника Julius Baer Матиаса Крулла проверяют на участие в отмывании ворованных денег у венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

В этой же схеме была замешана дочка Газпромбанка в Швейцарии.

Схема была простой - Газпромбанк, Роснефть и другие российские нефтяные компании выделяли миллиарды долларов под доли проектах, компаниях, будущие поставки нефти венесуэльской нефтяной компании PDVSA, а средства распиливались подрядчиками. Только в одном проекте PDVSA выделила подрядчикам 2,25 млрд долл, 1,3 млрд долл которых тут же вывели. В США ведется расследование об отмывании части этих денег.

Было предьявлено обвинение сотрудникам компании Derwick, которая была связующим звеном с Gazprombank Latin America Ventures (подразделением Газпромбанка в Латинской Америке). Сейчас Газпромбанк находится под санкциями, регулятор Швейцарии FINMA запретил его дочернему банку открывать новые счета клиентам из-за отмывания денег через него Сергеем Ролдугиным и прочими акционерами Газпромбанка.

Слава Рабинович, «Фейсбук»