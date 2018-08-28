В Минске хотят поставить памятник князю Глебу Менскому 1 28.08.2018, 16:37

Скульптурная композиция может состоять как из одной, так и из нескольких фигур.

Мингорисполком объявил открытый конкурс на создание памятника Глебу Менскому, родоначальнику Минской ветви полоцких князей, передает агентство «Минск-Новости».

Скульптурная композиция может состоять как из одной, так и из нескольких фигур. Установить ее предполагается на территории исторического центра города.

Как сказано в условиях конкурса, «архитектурно-художественное решение и место размещения памятника, предложенное авторами, должно органично вписываться в конкретную архитектурно-планировочную ситуацию».

Сроки проведения конкурса — сентябрь — октябрь 2018 года. Участники (профессиональные скульпторы и архитекторы) должны предоставить свое предложение в виде жесткого планшета вертикального формата 0,6 х 0,8 (h) м с графическим (визуализационным) материалом, а также приложить пояснительную записку с обоснованием предложенного решения и информацией по условиям реализации, применяемым технологиям и материалам. Вдобавок к этому, по усмотрению участников, можно подготовить и объемный макет.

Подать заявку на участие в конкурсе надо в управление культуры Мингорисполкома с 1 по 21 сентября 2018 года. Сами конкурсные работы представляются в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома до 17:00 21 сентября 2018 года.

Конкурсные работы будут рассмотрены жюри на закрытом заседании до 15 октября 2018 года. Решение примут открытым голосованием простым большинством голосов в присутствии не менее 2/3 состава жюри. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя жюри является решающим.

Итоги конкурса опубликуют на сайте Минского горисполкома в недельный срок после вынесения решения жюри.