Павел Дуров: Telegram не будет отвечать на обращения российских спецслужб

Павел Дуров: Telegram не будет отвечать на обращения российских спецслужб6
- 28.08.2018, 16:39
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Новая политика мессенджера не касается России.
Telegram не будет отвечать на обращения российских спецслужб, новая политика конфиденциальности не касается РФ, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", - написал П.Дуров в своем аккаунте в мессенджере.
По его словам, такое решение связано с тем, что Telegram в России "находится вне закона", "ежедневно в попытках пресечь доступ к сервису блокируются сотни IP-адресов".
Во вторник стало известно, что Telegram обновил на своем сайте раздел о политике конфиденциальности, сообщив, что "готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме пользователей властям, если на это есть соответствующее решение суда".
"Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона для компетентных органов. До сих пор такого не случалось", - говорится в сообщении мессенджера.