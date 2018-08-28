Павел Дуров: Telegram не будет отвечать на обращения российских спецслужб 6 28.08.2018, 16:39

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Павел Дуров

Новая политика мессенджера не касается России.

Telegram не будет отвечать на обращения российских спецслужб, новая политика конфиденциальности не касается РФ, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", - написал П.Дуров в своем аккаунте в мессенджере.

По его словам, такое решение связано с тем, что Telegram в России "находится вне закона", "ежедневно в попытках пресечь доступ к сервису блокируются сотни IP-адресов".

Во вторник стало известно, что Telegram обновил на своем сайте раздел о политике конфиденциальности, сообщив, что "готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме пользователей властям, если на это есть соответствующее решение суда".

"Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона для компетентных органов. До сих пор такого не случалось", - говорится в сообщении мессенджера.