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Видеофакт: На улице Московской в Бресте автомобиль ГАИ попал в ДТП

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  • 28.08.2018, 16:58
  • 1,389
Фото: vk.com/alarmbrest

Авто ГАИ врезалось в Ford.

28 августа на улице Московской в Бресте служебный автомобиль ГАИ врезался в легковушку. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения, пишет tut.by.

Судя по записи, Skoda ГАИ ехала по крайней левой полосе. По соседней полосе двигался Ford. Перед регулируемым пешеходным переходом гражданское авто резко перестроилось в полосу к служебному и затормозило. В результате автомобиль ГАИ врезался в заднюю часть Ford.


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