Бывший офицер Коржича заявил о давлении со стороны КГБ 28.08.2018, 17:42

архивное фото «Радыё Свабода»

Он отказался от части показаний.

28 августа на процессе по делу о смерти солдата Александра Коржича в качестве свидетеля допросили бывшего командира роты Павла Сукoвенкo. Он был задержан в прошлом году в середине октября и первоначально проходил по делу Коржича в качестве обвиняемого, однако позднее его дело вывели в отдельное делопроизводство, передает «Радыё Свабода».

На суде Павел Сукoвенкo рассказал о том, что ему известно про ситуации в роте и обстоятельства смерти Александра Коржича. В конце допроса он заявил, что часть показаний дал под давлением сотрудников КГБ и отказывается от них.

«Я не согласен с этими показаниями (речь шла об эпизоде с возможным приобретением мобильного телефона IPhone 5 у Коржича), - сообщил судье Суковенко. - Такие показания хотели услышать сотрудники Комитета госбезопасности. Они оказывали на меня давление. Допросы продолжались очень долго. Могли забрать в 16 часов и закончить после полуночи».

Судья попытался уточнить, оказывалось ли на Павла Суковенко физическое давление во время допросов в КГБ.

«Можно не говорить?», - вопросом на вопрос ответил бывший офицер.

Напомним, 3 октября прошлого года в подвале одного из строений на территории учебки в Печах было найдено тело солдата-срочника Александра Коржича. Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи петлей от ремня при повешении.

Полковник Константин Чернецкий был освобожден от должности начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил. По результатам проводимой военным ведомством проверки за непринятие исчерпывающих мер по поддержанию строгого уставного порядка министром обороны принято решение об отстранении от должностей командира и ряда должностных лиц командования воинской части, в которой проходил службу рядовой Александр Коржич, а также тех, кому военнослужащий был непосредственно подчинен по службе.

По факту гибели солдата в Печах было возбуждено 13 уголовных дел, Следственный комитет сообщал о десяти военнослужащих, которым было предъявлено обвинение.