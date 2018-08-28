Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира 1 28.08.2018, 17:07

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Экс-президент Польши отметил личное мужество украинского режиссера.

Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру украинского режиссера Олега Сенцова, который более 100 дней держит голодовку в российской колонии, на Нобелевскую премию мира. Заявление Валенсы публикует Польская киноакадемия, сообщает "Радио Свобода".

В своем заявлении Валенса напоминает, что Amnesty International и другие правозащитные организации считают вынесенный в России приговор Сенцову по обвинению в терроризме несправедливым и незаконным. Он также отмечает личное мужество Сенцова и тот факт, что он держит голодовку с призывом освободить украинских политзаключенных в России, но не себя самого.

По словам Валенсы, действия Сенцова – это защита тех же самых идеалов, которыми руководствовался сам польский политик, когда боролся за демократию в своей стране: "вера в демократию, в мирные методы борьбы, отрицание ненависти, содействие солидарности между народами и самопожертвование ради других несправедливо преследуемых людей".

Нобелевские премии мира присуждает Норвежский нобелевский комитет в Осло в конце года. Несколько раз премии присуждались людям, находившимся в заключении или ссылке, одним из них в 1983 году был и сам Валенса.