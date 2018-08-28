Что не стоит брать с собой в путешествие? 3 28.08.2018, 17:15

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Несколько полезных советов.

Багаж путешественника – штука не безразмерная, и весь свой скарб запихнуть в один чемодан не удастся. Tio.by рассказывает, что лучше оставить дома, дабы попусту не растрачивать драгоценное место в багаже и не надрывать собственную спину.

Зеркальный фотоаппарат

Сделать парочку классных снимков для Instagram можно и с помощью смартфона, а тяжелая «зеркалка», в комплекте с которой идут разнокалиберные объективы, провода и штативы, лишь займет место в вашем чемодане. Оставляйте навороченный фотоаппарат дома – и место в багаже освободите, и от лишнего трепета над дорогой техникой избавитесь.

Косметика и средства гигиены

Любимый крем и скраб можно захватить, а вот все свои духи, тени, шампуни и бальзамы запихивать в чемодан вовсе не обязательно – некоторыми средствами вы просто не воспользуетесь, а часть кремов и гелей может оказаться негерметичной – в таком случае пострадает весь ваш багаж. Ограничьтесь косметикой, которой вы пользуетесь каждый день, а о штуках вроде шампуней и гелей для душа и думать забудьте: все эти средства можно или купить на месте, или обнаружить в арендованном вами номере.

Атрибуты «классического» туриста

Если вы не отправляетесь в поход, то средства для розжига костра и предметы с острыми лезвиями вам попросту не пригодятся. Скажем больше: на борт самолета с перочинным ножом вас не пустят – он может и будет приравнен к колюще-режущему оружию. Так что пожалейте ваш любимый клинок – оставьте его дома!

Бытовая техника

Фен, плойка, стайлер и утюг должны остаться дома – им в вашем багаже делать нечего. Лучше прихватите с собой лишний power bank: утюг и фен могут поджидать вас в арендованном номере или квартире, а вот «зарядка» лишней не бывает.

Музыкальные инструменты

Если вы не музыкант и не отправляетесь в концертный тур, то любимую акустическую гитару лучше оставить дома – и инструмент в целости сохраните, и себя от лишней поклажи избавите. Если же вам уж очень хочется помузицировать в путешествии, присмотритесь к дешевым и малогабаритным инструментам – казу и калимба не только удовлетворят ваши музыкальные потребности, но и не отнимут у вашего багажа много места.

Ноутбук

Ноутбук уместен лишь в рабочей командировке – в остальных случаях он превращается в бесполезный балласт. Если вы не собираетесь работать в своем путешествии, сделайте ставку на смартфон – с телефоном вы и из соцсетей не пропадаете, и без фотографий и заметок о трипе не останетесь.

Отдельный чемодан с одеждой

Грамотно подходите к своему туристическому гардеробу. Зачем вам с собой четыре пары штанов, десять футболок, восемь сорочек, пальто, шесть пар обуви и вереница купальных костюмов? Берите с собой то, что точно будете носить – и вес багажа облегчите, и от вопроса «что же сегодня надеть» избавитесь.

Драгоценности

Разномастные кольца, колье и подвески вам понадобятся лишь на борту круизного лайнера: в остальных случаях драгоценности станут вашей головной болью, ибо мысли об их сохранности будут сопровождать вас на протяжении всего путешествия. Если уж без драгоценностей вам совсем невмоготу, ограничьтесь один украшением – даешь минимализм!

Собственный провиант

Опять таки: тушенка, быстрорастворимая лапша и галеты понадобятся путешественнику, идущему в горы, но никак не туристу, путешествующему на автобусе или самолете. Еда будет окружать вас на протяжении всего трипа, так что не тащите с собой бутерброды и печенье – лучше поподробнее ознакомьтесь с кухней страны, в которую вы отправляетесь!