За чертой бедности находится больше полумиллиона белорусов 1 28.08.2018, 17:29

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Даже Белстат признает катастрофическое положение белорусов.

В Беларуси за чертой бедности во втором квартале находилось 5,7% населения. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих людей были ниже бюджета прожиточного минимума. Tut.by посмотрел, кто чаще всего оказывается за чертой бедности.

На конец июня население Беларуси составляло 9 миллионов 478,2 тысячи человек. Получается, что за чертой бедности находилось чуть больше 540 тысяч человек.

Среди семей уровень малообеспеченности в январе-июне составлял 4% (в предыдущем квартале — 4,1%). Чаще всего за чертой бедности оказываются семьи с несовершеннолетними детьми, среди которых 8,3% — малообеспеченные (кварталам ранее — 8,4%). Среди семей без детей этот показатель составляет 1,9%.

Выше всего уровень малообеспеченности среди семей Гомельской и Брестской областей — 5,6% и 5,5% соответственно. Ниже всего этот показатель в Минске — 1,1%.

По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета. В их числе — Шарковщинский, Миорский и Браславский районы.