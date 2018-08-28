Топ-5 самых ненадежных автомобилей 9 28.08.2018, 18:02

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Фото: Getty Images

Эксперты назвали автомобили, от которых лучше держаться подальше.

Безопасность автомобиля – это одна из самых важных характеристик при выборе машины, определяющая уровень транспортного средства, пишет car.ru.

Вряд ли кому-то понравится авто, которое может в любой момент подвести, выйти из строя. Эксперты назвали топ-пять самых ненадежных автомобилей, от которых лучше держаться подальше, ну или как минимум проявить максимум бдительности.

Во главе антирейтинга Ford Focus, специалисты считают, что он имеет неудачную КПП, а также не самую лучшую систему мультимедиа.

Далее следует Fiat 500. Малолитражку оснастили ненадежным двигателем, проблемной трансмиссией и тормозной системой. Кроме того из строя часто выходит информационно-развлекательная система.

Попали в рейтинг ненадежных американский Chevrolet Camaro. Не самой сильной стороной этого pony car называют двигатель, КПП и выхлоп. Впрочем, главным недостатком эксперты назвали слезающую краску кузова. Свой шик и блеск салон теряет почти сразу после начала эксплуатации.

А вот у Jaguar F-Pace специалисты отметили неважный привод, бортовую систему и шумоизоляцию.

Ну и замыкает список «неудачников», по мнению экспертов, Ford Fiesta. Самой частой неисправностью у них является поломка КПП и кузова.