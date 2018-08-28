Майский указ Путина признали ударом по российской экономике 1 28.08.2018, 18:06

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Фото: Reuters

«Майский указ» президента РФ может сыграть злую шутку с российской экономикой.

«Майский указ» президента РФ Владимира Путина, требующий увеличить сборы в бюджет ради инфраструктурных проектов и технологического "рывка", может сыграть злую шутку с российской экономикой.

С учетом того, что 40% собранных с налогоплательщиков средств государство тратит на непроизводительные расходы, вместо ускорения до темпов выше мировых, программа может обернуться усугублением стагнации, передает finanz.ru.

ВВП будет расти на 0,2-0,3 процентного пункта медленнее, чем мог бы, поскольку повышение налогов и пенсионная реформа проводятся одновременно, предупреждают аналитики Райффайзенбанка в обзоре "Майский указ: выбор финансирования определит исход".

За счет экономии на пенсиях и роста НДС до 20% бюджет соберет 7 триллионов рублей за 6 лет, или почти 90% от стоимости "майского указа". По расчетам МЭР, в первый год это замедлит рост ВВП с 1,8% до 1,4%, однако затем, благодаря госстройкам, экономика начнет ускоряться и к 2024-му году будет прибавлять по 3,4% в год.

На деле эффект будет зависеть от того, как тратятся собранные деньги: так, например, 1% дополнительных государственных инвестиций (например, в строительство дорог) ускоряет российский ВВП в среднем на 1,15 процентного пункта, рассчитал Райффайзенбанк.

Ключевую роль играет выбор проектов: так, например, в ЮФО и на Дальнем Востоке, где строились мост на остров Русский, космодром Восточных, проходили саммит АТЭС и Олимпиада, деньги "утекли в песок" - эффект на экономический оказался близок к нулю.

Госрасходы на потребление - финансирование пенсий или зарплат бюджетникам - ускоряют экономику быстрее, в течение двух кварталов, однако эффект меньше: каждый процент роста дает 0,69 п.п. к ВВП.

"Эффект от остальных госрасходов негативен для экономики: дополнительный 1% средств, потраченных, например, на предоставление субсидий бюджетным организациям, тормозит рост ВВП в совокупности на 0,74% за 2 года", - отмечает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов: это связано не только с неэффективностью, но и с тем, что деньги тратятся на прочие, не экономические цели.

Сейчас таких непроизводительных расходов в бюджете достигает 40%. На инвестиции уходит 10% средств, а основная часть - 50% - тратится на госпотребление.

Если не изменится структура бюджета, "совокупный эффект от мер майского указа и реформ оказывается негативным для роста экономики: в среднем темпы роста ВВП снизятся на 0,2-0,3 п.п. в год, хотя прямой эффект от увеличения госрасходов окажется положительным (особенно в первые два года)", подсчитали в Райффайзенбанке.

Ключевой проблемой является то, что средства на "майский указ" собираются за счет экономии на пенсиях, подчеркивает Мурашов: это ударит по потреблению и замедлит рост.

Причем нагрузка ляжет на одну из уязвимых категорий населения, а сама реформа растянута во времени и будет оказывать негативный эффект каждый год.

"В самом оптимистичном сценарии в предположении, что расходы на майский указ будут только производительными (госпотребление и инвестиции), то совокупный дополнительный рост ВВП с учетом повышения пенсионного возраста и НДС может составить 0,4-0,6 п.п. (до 2024 г.), что в любом случае немного (и вряд ли позволит достичь темпов роста выше среднемировых)", - заключает Райффайзенбанк.