Брестчанку оштрафовали за недостаточную «дырчатость» талончика 10 28.08.2018, 18:17

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Жительница Бреста рассказала необычную историю, которая с ней приключилась в троллейбусе.

Своей историей брестчанка поделилась с vb.by.

«Хочу поделиться с вами историей, которая произошла со мной недавно. В 9.30 я вышла из троллейбуса № 4 на остановке ЦУМ, и на выходе меня застали контролеры. Всех проверили, я выходила последней, и мой талон признали недействительным. Я не спорю, пробила я его не совсем хорошо, но отпечатки от компостера были видны невооруженным глазом. Контролер пробила свой контрольный листок, но осмотреть внимательно мой талон даже не намеревалась. Только махала талончиком и передавала его другим контролерам. Те, конечно же, кивали головами в защиту своей коллеги. А как же, контролер всегда прав! При этом никто из контролеров не подходил ко мне близко, напрямую со мной не общался и даже не всматривался в те самые хорошо видимые отпечатки. Солнце слепило, но отойти мне в тень или развернуться против солнца не давали. Держали мою сумку, чтобы я не убежала. В итоге мне выписали штраф. Меня эта ситуация сильно возмутила. Я потребовала обратиться в троллейбусный парк для просмотра камеры видеонаблюдения в салоне транспорта, чтобы доказать, что я пробивала талончик. На что мне ответили, что это не в их компетенции. Штраф я оплатила, чтобы меня отпустили (мне нужно было идти, времени у меня было немного). Но не тут-то было. У меня потребовали мои данные (ФИО, дату рождения и адрес регистрации). Меня это еще больше вывело из себя. Мало того, что я оплатила штраф за оплаченный (!) проезд, так еще что-то требуют. Конечно, доказать свою невиновность я уже не могла. Не факт, что в том троллейбусе была видеокамера. Но я знаю, что не виновна. Исходя из этого инцидента, понимаю, какая непродуманная и нерабочая система в организации общественного транспорта и контроля. Получается, что и законопослушный пассажир не всегда может защитить себя. Например, в соседней Польше компостеры электронные, и там уж точно не ошибешься, и пассажир, на самом деле оплативший проезд, всегда будет защищен. У нас, к сожалению, не так».

Вот такую историю поведала брестчанка Елена. Учитывая то, что в подобную ситуацию могут попасть (и наверняка попадают!) другие пассажиры общественного транспорта, мы попросили прокомментировать ее руководителей, отвечающих за эту сферу.

Инна Бусарова, начальник контрольно-ревизорской службы УП «Брестгортранс»:

«В подобных спорных ситуациях контролеры обязаны действовать согласно инструкции. Действительно, плохо пробитый талончик может стать поводом для штрафа за неоплаченный проезд. Если пассажир уплачивает штраф на месте, ему выдается квитанция, и тогда никакие паспортные данные от него не требуются. Если же пассажир не согласен с действиями контролеров, он имеет полное право не уплачивать штраф и обратиться за разъяснениями в контрольно-ревизорскую службу. Однако в этом случае в отношении него будет составлен административный протокол с указанием личных данных.

Уплатив штраф на месте, пассажирка фактически признала свою вину. И доказать то, что она правильно прокомпостировала талончик, уже вряд ли возможно. Могу также добавить, что компостеры в городских автобусах и троллейбусах должны меняться ежедневно, и перед выездом в рейс их обязаны проверять сотрудники предприятий-перевозчиков».

Игорь Жминько, директор КУП «Брестский троллейбусный парк»:

«В данной ситуации пассажирка, скорее всего, была невнимательна и не убедилась в том, что компостер сделал четкий оттиск на талончике, что и стало причиной для наложения штрафа. Сами компостеры в ТП проходят ежедневную процедуру проверки и замены, как того требуют правила. Что касается видеокамер, то они в наших троллейбусах, даже новых, не установлены. Поэтому если пассажир считает действия контролеров неправомерными, ему необходимо предъявить удостоверение личности. Его данные будут занесены в протокол, который можно будет оспаривать вплоть до суда».