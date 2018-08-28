Горди Дуайер: Девять поражений не отражают уровень готовности минского «Динамо» 6 28.08.2018, 18:31

Горди Дуайер

Во время предсезонки минчане потерпели девять поражений в десяти матчах.

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал неудачное выступление команды в предсезонке, передает «Трибуна».

– Горди, команда потерпела 9 поражений в 10 матчах. Насколько это соответствует ее нынешней готовности?

– Конечно, неприятно проигрывать столько матчей. Девять поражений не отражают уровень готовности команды. Конечно, мы хотим всегда побеждать. Мы рассчитывали на лучшие результаты. Но давайте не забывать, что это предсезонная подготовка и для нас было главным – все же выявить сильные стороны всех ребят, насколько они готовы взаимодействовать друг с другом в разных сочетаниях. И прежде всего подвести команду в оптимальной готовности к сезону в разных аспектах: не только проверить разные связки, но и проверить в бригадах большинства в разных сочетаниях и кто из новичков готов лучше играть с другими, – сказал Дуайер в ходе пресс-конференции.