В Польше приняли проект закона о повышении пенсионных сбережений 1 28.08.2018, 18:33

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Основная цель проекта - повышение уровня пенсионных сбережений поляков.

Правительство Польши приняло проект закона о Плане капиталовложений трудящихся (PPK). Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что данный законопроект стал еще одной социальной программой его правительства, которая направлена на обеспечение финансовой безопасности семей, передает «Радио Польша».

План капиталовложений трудящихся – это одна из программ дополнительной экономии на пенсию, наравне с такими как Индивидуальный пенсионный счет (IKE), Индивидуальный счет пенсионного обеспечения (IKZE) или Трудовые пенсионные программы. План капиталовложений сотрудников будет добровольным и полностью частным. Его основная цель - повышение уровня пенсионных сбережений поляков.

В соответствии с законопроектом, лица, имеющие минимальную заработную плату, смогут вкладывать по крайней мере 0,5% своей зарплаты, сохраняя при этом работодатель вносит 1,5% и остаются государственные доплаты в размере 240 золотых (около 55 евро). Все сотрудники автоматически будут зарегистрированы в программе Планы капиталовложений сотрудников, которые будут создавать работодатели. При этом каждый сможет отказаться от участия. В таком случае средства из зарплаты не будут отчисляться. После четырех лет сотрудники, которые отказались принимать участие в Плане, снова будут в нем зарегестрированы. При этом они снова смогут отказаться.

Министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская заявляла, что в министерстве достаточно средств, чтобы перечислить необходимую сумму на счета, созданные в рамках Планов капиталовложений трудящихся.

«Я бы хотела прокомментировать те два элемента, которые финансируются непосредственно из Фонда оплаты труда: 250 злотых на старт и годовые доплаты в размере 240 злотых, - эти средства гарантированы. Момент, когда мы реализуем данное решение – лучший из всех возможных», - заявила министр Рафальская.

Закон должен вступить в силу 1 января следующего года. Крупнейшие компании должны внедрить новую программу 1 июля следующего года, остальные - постепенно.