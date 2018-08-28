Белорусские пограничники изъяли у украинца почти 100 кг сала и автомобиль 9 28.08.2018, 19:08

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Товар и авто 2002 года выпуска изъяты до решения суда.

Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в Беларусь 98 кг сала. Товар и авто 2002 года выпуска изъяты до решения суда, передает b-g.by.

Безработный житель Волынской области въезжал в Беларусь через пункт пропуска «Мокраны» на «Форде Мондео». При пересечении границы 31-летний украинец не указал в таможенной декларации товары, которые нужно было задекларировать.

Машину направили в бокс для досмотра. В результате проведения таможенного контроля в автомобиле были обнаружены тайники со свежим свиным салом. Всего украинец пытался спрятать за декоративной обшивкой всех дверей транспортного средства и багажного отделения 98 кг сала, сообщает Брестская таможня.

В отношении гражданина начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РБ. Автомобиль 2002 года выпуска стоимостью более 8 тыс. белорусских рублей изъят до решения суда.