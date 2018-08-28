Как минчане отстояли свой двор 28.08.2018, 19:22

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Противостояние жителей и чиновников длилось месяц.

Во дворе многоэтажного дома №15 по улице Кульман в Минске появился новый газон. Вместо него здесь должны были быть разворотные площадки для спецтехники, но жители начали бороться с "модернизацией" территории, которую затеяли власти Советского района Минска. И добились успеха. Из двора исчезла спецтехника, а против строителей было возбуждено административное дело, пишет euroradio.by.

"Работы остановлены, чиновники затихарились. К тому же, начали административный процесс против подрядчика, который при проведении работ нанёс ущерб плодородному слою земли, повредил газон и корневую систему деревьев, — рассказывает одна из защитников двора, его жительница Инесса Борисевич. — В спешном порядке они восстановили газон, засеяли, днём и ночью этот газон выравнивали. Да, это результат нашей борьбы. Но неизвестно, чем закончится дело против подрядчика. Ещё на прошлой неделе здесь ходила комиссия из "Зеленстроя" и Минприроды".

История началась осенью 2017-го, когда старших по подъездам вызвали в администрацию района и показали план благоустройства двора. Жители категорически не согласились с тем, что вместо парка, который был высажен ими собственноручно сорок лет назад, появятся тропинки, новые парковки, места с контейнерами для раздельного сбора мусора и разворотные площадки для мусоровоза. Но тогда власти не хотели ничего слышать, и отвечали, что всё делается согласно нормам.

Когда в этом году у первых четырёх подъездов дома началась вырубка, люди начали ложиться под бульдозеры, звонить чиновникам, писать жалобы в администрацию президента и прокуратуру. Жители других подъездов, видя поваленные деревья, горы щебня и тротуарной плитки, бензопилы и самосвалы, начали пикетировать строительную площадку.

Противостояние жителей и чиновников длилось месяц. Администрация района начала спешно менять проект, даже пригласили людей пообщаться в местное ЖКХ. Разговор был не из лёгких, но жители стояли на своём.

Результатом своей борьбы жители довольны: спецтехника уехала, газон восстановлен на большей территории двора. Кое-где возвышаются горы щебня — дорогу вдоль дома ещё доводят до ума. Вместо вырубленных деревьев появилась парковка, но, по словам жителей, во дворе помещается не более машин, чем можно было поставить раньше.

Теперь жители ждут осени — надеются, что администрация Советского района Минска, как и обещала, посадит здесь 28 молодых деревьев. Столько было уничтожено подрядчиком во время "модернизации" двора.